Wiens Wirtschaftsstadtrat Hanke wappnet sich mit Vienna Economic Council gegen wirtschaftliche Herausforderungen

Ukrainekrieg und die Folgen, Energieversorgung, Teuerungsentwicklung waren die Themen mit Input von WIFO, WIIW, Arbeiterkammer und Wiener Stadtwerken

Wien (OTS) - Die ganze Welt und so auch Wien stehen in turbulenten und herausfordernden Zeiten. Die mehrjährige Corona-Pandemie und der laufende Ukraine-Krieg mit all seinen menschlichen Tragödien und wirtschaftlichen Verwerfungen stellen die Stadt vor neue Entwicklungen. Der Anstieg der Gaspreise und die hohe Inflation bedeuten weitere Herausforderungen. Auch wenn Wien weiterhin ein Top-Wirtschaftsstandort bleibt, gilt es für die Zukunft vorzuplanen. Die Stadt verfügt über überdurchschnittliche Produktivität, eine hohe Wirtschaftsleistung, die meisten internationalen Ansiedlungen in Österreich und ist Spitzenreiterin bei Forschung und Entwicklung.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke bereits 2019 das „Vienna Economic Council“ (VEC) als Expertengremium ins Leben gerufen, um gemeinsam eine Wirtschafts- und Innovationsstrategie für Wien bis 2030 zu entwickeln. Seitdem tagt das Council regelmäßig und schafft Rahmenbedingungen damit der Wirtschaftsstandort Wien weiter florieren kann.

Politische Lösungen durch wissenschaftliche Erkenntnisse

„Wien wappnet sich gegen potentielle Krisen, indem wir Lösungsstrategien mithilfe wissenschaftlicher Expertise entwickeln und umsetzen. So stellen wir uns gleichermaßen rasch und effizient wie auch fachlich fundiert den gegebenen Herausforderungen. In Wien legen wir auf exzellente Zusammenarbeit der sozialpartnerschaftlichen Institutionen großen Wert. Das beinhaltet das regelmäßige Abwägen sämtlicher Faktoren für gemeinsam getragene Lösungen“, so Hanke.

Anlässlich der Ukraine-Krise, der Inflation sowie Fragen zur langfristigen Sicherstellung der Energieversorgung in Wien wurden unter Vorsitz von Stadtrat Peter Hanke am 5. Juli 2022 erneut Wirtschaftsexpert*innen geladen, um den politischen Vertreter*innen einen informierten Überblick über die gegenwärtige Lage zu geben.



Gabriel Felbermayer (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) referierte über die derzeit besonders hohe Inflation sowie das gleichzeitig hohe Wirtschaftswachstum 2022.

Peter Weinelt (Wiener Stadtwerke) stellte Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung in Wien vor, darunter weitere Investitionen in erneuerbare Energien für eine eine langfristige und dauerhafte Versorgung der Stadt.

Mario Holzner (Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche) beleuchtete die Voraussetzungen von geflüchteten Ukrainer*innen für den Wiener Arbeitsmarkt und betonte das vergleichsweise hohe Ausbildungsniveau der aus der Ukraine der Geflohenen. Zudem prognostizierte Holzner, dass derzeit keine großen Probleme bei der der Integration in den Wiener Arbeitsmarkt zu befürchten seien.

Markus Marterbauer (Arbeiterkammer) sprach über die Herausforderungen des Rückgangs der Reallöhne für das unterste Einkommensdrittel der Wiener Bevölkerung und sprach sich für eine Anhebung von Mindestlöhnen und Sozialleistungen aus.

Stadtrat Hanke betonte angesichts der aktuellen Wirtschaftslage: „Das Thema der Verteilung lässt sich nicht länger aufschieben. Eine Besonderheit des Vienna Economic Council ist der klare Austausch zwischen allen Beteiligten. Hier wird ein offener Umgang gepflegt, unterschiedliche Lösungsvorschläge werden frei diskutiert. Die Entscheidungen der Stadtpolitik sind also nachhaltig vorbereitet.“

Mitglieder des “Vienna Economic Council” (VEC):

Peter Hanke (Vorsitz) - Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Renate Anderl - Arbeiterkammer Wien

Gabriel Felbermayr - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Petra Draxl - Arbeitsmarktservice Wien

Lisa-Marie Fassl - Female Founders

Roland Falb - Roland Berger

Wolfgang Hesoun - Industriellenvereinigung Wien, Siemens Österreich

Klemens Himpele - Stadt Wien Magistratsdirektion - Prozessmanagement und IKT-Strategie

Gerhard Hirczi - Wirtschaftsagentur Wien

Mariana Karepova - Österreichisches Patentamt

Wolfgang Katzian - Österreichischer Gewerkschaftsbund

Norbert Kettner - WienTourismus

Martin Krajcsir - Wiener Stadtwerke Holding

Philipp von Lattorff - Boehringer Ingelheim

Thomas Madreiter - Stadt Wien Magistratsdirektion - Stadtplanung

Fritz Meißl - Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Christian Pochtler - Industriellenvereinigung Wien

Walter Ruck - Wirtschaftskammer Wien

Sabine Seidler - Technische Universität Wien

Michael Stampfer - Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds

Achim Truger - Deutscher Sachverständigenrat

Franz Windisch - Landwirtschaftskammer Wien

