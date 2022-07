ORF-Kärnten-Spendenaktionstag

Rund 416.000 Euro zugunsten der Katastrophenopfer in Kärnten

Wien (OTS) - Die schrecklichen Bilder aus Arriach und Treffen haben große Betroffenheit im ganzen Land hervorgerufen. Aufgrund der Unwetterkatastrophe in den vergangenen Tagen, die Teile Kärntens stark in Mitleidenschaft gezogen hat, startete der ORF Kärnten am Dienstag (5. Juli), einen Spendenaktionstag zugunsten der Katastrophenopfer in Kärnten. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft im Land ist ungebrochen hoch. Rund 416.000 Euro wurden bei dieser Aktion bisher gespendet. Der ORF Kärnten stellte sich am Dienstag in den Dienst der guten Sache. Das ORF-Kärnten-Team war den ganzen Tag im Katastrophengebiet unterwegs und sprach mit Betroffenen. Die Aktion begann bereits in den frühen Morgenstunden.

Ab 7.00 Uhr in der Früh konnte telefonisch und online gespendet werden. Das Spendenkonto mit dem Verwendungszweck „Unwetter in Kärnten“ bleibt über den Aktionstag hinaus bestehen und es kann auch unabhängig von den aktuell laufenden Aktivitäten das ganze Jahr über für LICHT INS DUNKEL gespendet werden.

Der gesamte Erlös kommt über den Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL den von der Unwetterkatastrophe betroffenen Familien in Kärnten zugute.

Landesdirektorin Karin Bernhard: „Die Hilfsbereitschaft der ORF-Kärnten-Familie ist beeindruckend und bewegend! Jede dieser Spenden kommt Familien zugute, die aufgrund der Unwetter im Gegendtal dringend Hilfe benötigen. Im Namen des ORF Kärnten und des Vereins LICHT INS DUNKEL bedanke ich mich für die großartige Unterstützung, jedem einzelnen Spender gilt mein besonderer Dank!“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF Kärnten wurden bei dem Spendenaktionstag vom A1-Call-Center-Team unterstützt.

Spendenmöglichkeiten:

Gespendet werden kann weiterhin unter der A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 sowie online unter lichtinsdunkel.ORF.at. Spenden können ebenso online oder per Überweisung getätigt werden.

Die Kontonummer lautet:

Empfänger: Verein LICHT INS DUNKEL

IBAN: AT20 6000 0000 0237 6000

BIC BAWAATWW

Verwendungszweck: „Unwetter in Kärnten“

Alle weiteren Infos unter lichtinsdunkel.ORF.at

