Qualitätsplattform Sanierungspartner Wien

Neuer Vorstand mit Sanierungsexpert*innen bestellt

Wien (OTS) - Auf der Qualitätsplattform Sanierungspartner finden sanierungswilligen Eigentümer*innen und Hausverwaltungen qualitative Anbieter*innen für den Gasausstieg und die Umsetzung nachhaltiger Gebäudemodernisierungen.

Mit der Wahl von Bmst. DI Helmut Schöberl zum Obmann und Arch. DI Vera Korab als Stellvertreterin der Qualitätsplattform, übernahmen Ende Juni erfolgreiche und innovative Ausführende und Planer*innen den Vorstand. Dazu Schöberl: Wir haben gute Lösungen für den Gasausstieg, wichtig ist jetzt ein umfassendes Sanierungskonzept. Die Stadt Wien fördert das und auf der Qualitätsplattform finden sich Anbieter*innen aus Planung und Ausführung, die bereits auf erfolgreiche Projekte verweisen können. Anita Preissler, MSc, DI (FH) Helga Noack, Bmst. Johannes Dinhobl und DI (FH) Werner Pink vervollständigen den Vorstand nicht nur mit fachlicher Expertise, sondern auch mit persönlichem Engagement, um Eigentümer*innen bei nachhaltigen Sanierungen von Wohngebäuden zu unterstützen. Graue Energie bewusst nutzen und zeitgemäß revitalisieren: So sieht für uns gelebte Nachhaltigkeit aus. , so Helga Noack. Baumeister Johannes Dinhobl vertritt mit seinem Bauunternehmen die Ausführung: Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Gewerke ist für die nachhaltige Sanierung entscheidend. Der Umstieg auf erneuerbare Energie stellt hier neue Anforderungen. Die Qualitätsplattform bietet uns Unternehmen neue Möglichkeiten zur verbesserten Abstimmung.

Bald gibt HAUSKUNFT noch mehr Auskunft. Wir bauen die Servicestelle an einem neuen Standort aus – mit mehr Platz und einem erweiterten Team , so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Das Beratungsangebot der HAUSKUNFT sowie die Qualitätsplattform Sanierungspartner wurden gemeinsam mit 17&4, e7, ÖVI, SORA, UIV, der Umweltberatung und dem wohnfonds_wien von der Stadt Wien im Rahmen des EU-Projekts RenoBooster entwickelt.

Neben der Vermittlung von Ausführenden und Planenden an Kund*innen, bietet die Qualitätsplattform Workshops und Webinare an, um die Qualität in der Sanierungsbranche in Wien sowie beim Heizungstausch noch weiter zu steigern. Am 27. September 2022 wird das Thema Energiegemeinschaften mit der Wirtschaftsagentur Wien und ecoplus bei einem online Business Treff von unterschiedlichen Expert*innen beleuchtet. Unternehmen, die mit hochwertigen Lösungen zur Heizungsumstellung und zur Sanierungsoffensive beitragen können, sind eingeladen, Mitglied zu werden und sich an den Aktivitäten zu beteiligen.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Otto Meier

06991 94 24 611

office@qualitätsplattform-sanierungspartner.wien