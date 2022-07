„Die Benko-Story“: „Eco Spezial“ wirft einen Blick hinter die Fassaden des Immobilienkaisers

Am 7. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein junger Tiroler schmeißt die Schule und hilft lieber mit, alte Dachböden in Luxuswohnungen zu verwandeln: So soll die sagenhafte Karriere des René Benko begonnen haben. Heute ist er einer der größten, prominentesten und wohl auch reichsten Immobilienunternehmer im deutschen Sprachraum. Ihm beziehungsweise seiner Firma Signa gehören u. a. Gebäude wie das Chrysler-Building in New York, das berühmte KaDeWe in Berlin, die Handelsketten Karstadt und Kika-Leiner, ein ganzer Berg in Südtirol, Luxushotels und das Goldene Quartier in Wien.

René Benkos Verbindungen in die Politik und Wirtschaft sind legendär. Er selbst tritt nur noch selten in der Öffentlichkeit auf, mit Medien redet er so gut wie gar nicht. Über ihn sagt man, er sei ein Grenzgänger, der den rechtlichen Rahmen zu seinen Gunsten ausreizt, ein kühler Rechner mit fast fotografischem Zahlengedächtnis. Aber wird tatsächlich alles zu Gold, was er in die Hand nimmt? Und warum ist sein Firmenimperium mit seinen unzähligen Gesellschaften, Beteiligungen und Stiftungen von außen so undurchschaubar?

Dieter Bornemann präsentiert ein von Bettina Fink und Johannes Schwitzer-Fürnsinn gestaltetes „Eco Spezial“, das am Donnerstag, dem 7. Juli 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 den Werdegang des Immobilienkaisers nachzeichnet – auf dem Weg zu Europas größtem Immobilienentwickler, der zuletzt auch mit einer Beteiligung an der Kronen Zeitung oder als beinhart kalkulierender Online-Sporthändler für Aufsehen sorgte. Ein Blick hinter schöne Fassaden und in die Geschichte eines österreichischen Unternehmers, der in seinem Milliardenimperium nicht mehr operativ tätig sein soll, bei dem aber trotzdem alle Fäden zusammenlaufen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at