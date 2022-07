Barbara Stöckl im Gespräch mit Hakvoort, Böck, Hemmer und Stolz

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 7. Juli um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 7. Juli 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Musical-Star Maya Hakvoort, Schauspieler und Intendant Wolfgang Böck, Historiker und Podcaster Richard Hemmer und Torten-Künstlerin Sophia Stolz zu Gast.

Für Musicalfans war es ein ganz besonderes Highlight, als Maya Hakvoort vergangene Woche am Originalschauplatz, direkt vor dem Schloss Schönbrunn, in ihre Paraderolle der Kaiserin Elisabeth schlüpfte. Mehr als 1.000 Mal hat sie diese bereits gespielt: „Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es nervt – es ist nämlich keine einzige Vorstellung gleich“, betont die gebürtige Niederländerin, die sich im Gespräch mit Barbara Stöckl auch von ihrer persönlichen Seite zeigt.

Wolfgang Böck erlangte als Kult-Kieberer Trautmann große Popularität. Der Schauspieler ist aber längst auch als Intendant erfolgreich. Bei den Schloss-Spielen Kobersdorf, die heuer 50-jähriges Jubiläum feiern, steht diesen Sommer „Der Bockerer“ auf dem Spielplan. Den renitenten Wiener Fleischhauer, der das Herz am richtigen Fleck trägt, gibt der Chef persönlich und vermittelt dadurch auch ein wichtiges Stück österreichischer Zeitgeschichte.

„Geschichten aus der Geschichte“ erzählt Richard Hemmer wöchentlich im gleichnamigen Podcast, den er zusammen mit einem deutschen Historiker-Kollegen betreibt. Die beiden greifen darin eher unbekannte historische Ereignisse auf und auch Phänomene wie etwa:

„Wie das Essengehen erfunden wurde“. Der gebürtige Steirer, der in Vorarlberg aufgewachsen ist, arbeitet zudem als historischer Berater für Filme und Computerspiele.

Ein großer Fan von Hemmers Podcast ist Sophia Stolz: Die 27-jährige Wienerin lauscht den historischen Geschichten, während sie ihre außergewöhnlichen Torten kreiert. In die hohe Kunst des Backens verliebte sie sich bereits im frühen Kindesalter. Heute ist sie mit ihrem „Ein-Frau-Unternehmen“ von Wien bis New York heiß begehrt und stattet als Food-Stylistin auch große Hollywood-Produktionen aus.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at