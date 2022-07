UNIQA: Reise-Schutz braucht Fixplatz im Urlaubsgepäck

Mit dem Online-Reiserechner, mit Reiseversicherungen für jeden Bedarf und der Möglichkeit eines schnellen und bequemen Online-Abschlusses bietet UNIQA leistbaren Reise-Schutz.

Wien (OTS) - Nachdem die Corona-Pandemie bereits in das dritte Jahr gestartet ist, ist bei den Österreicher:innen die Sehnsucht nach einer unbeschwerten Urlaubszeit groß. Doch ebenso reichlich sind die Quellen der Unsicherheit: Von einem positiven Corona-Testergebnis über Probleme mit dem Gepäck bis hin zu möglichen Erkrankungen oder Unfällen am Urlaubsort. „Es gibt unzählige Ereignisse, die den Urlaubsplänen einen Strich durch die Rechnung machen können. Viel schlimmer als ein Urlaub, der nicht angetreten werden kann oder frühzeitig beendet werden muss sind die Kosten, die damit sehr oft einhergehen. So können beispielsweise Stornokosten erheblich sein, ein schwerer Unfall oder eine ernsthafte Erkrankung am Urlaubsort können durch hohe Kosten bei der medizinischen Versorgung im Urlaubsland sogar die Existenz gefährden. Eine auf den Bedarf abgestimmte Reiseversicherung bietet hier Sicherheit für einen unbeschwerten Urlaub“, so Peter Eichler, Vorstand Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG.

Corona-Schutz inklusive

Die UNIQA Reiseversicherung bietet einen COVID-19-Schutz bei Erkrankung vor der Abreise aber auch am Urlaubsort. Sollte aufgrund einer COVID-19-Erkrankung die Reise nicht angetreten werden können, deckt die UNIQA Reise-Stornoversicherung die Stornokosten ab. Dazu sind ein positiver PCR-Test und Absonderungsbescheid notwendig. Bei Auslandsreisen (in ein Land ohne COVID-19-Reisewarnung) deckt der UNIQA Reiserundumschutz die Kosten für die medizinische Behandlung sowie zusätzliche Rückreisekosten – beispielsweise aufgrund einer notwendigen Umbuchung – bei einer COVID-19-Erkrankung am Urlaubsort ab.

Beispiel bestätigt Leistbarkeit von UNIQA Reiseversicherungen

Familie, 2 Erwachsene, 2 Kinder: Auslandsreise, 2 Wochen, Reisekosten 5.000 Euro



Auslandsreise-Krankenversicherung: 50,40 Euro

Deckt Erkrankung und Behandlungskosten ab.

Reiseversicherung Rundumschutz mit Storno: 105,39 Euro

Auslandsreise-Krankenversicherung, Extra-Rückreisekostenversicherung, Reisegepäckversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Versicherung für zusätzliche Anreisekosten, Storno.

Individuelle Berechnungen sind mit dem UNIQA Reiserechner jederzeit möglich und dauern nur wenige Augenblicke.

Online-Abschluss: Schnell und unkompliziert bis kurz vor Reiseantritt

Die UNIQA Reiseversicherung kann innerhalb von zehn Minuten für die ganze Familie gebucht werden. Es ist kein Beratungstermin notwendig und sie kann jederzeit online abgeschlossen werden. Der UNIQA Reiserundumschutz kann bis einen Tag vor Reiseantritt, die Auslandsreise-Krankenversicherung auch noch spontan direkt vor Verlassen des Wohnortes gebucht werden. Der UNIQA Reiserechner ist intuitiv und einfach zu bedienen. In mehreren Schritten werden die Parameter der Reise abgefragt und so das passende Angebot erstellt. Die Zahlung erfolgt direkt über Online-Banking bzw. SEPA-Überweisung oder Kreditkarte.



Die einzelnen Produkte im Detail:

Auslandsreise-Krankenversicherung

Die UNIQA Auslandsreise-Krankenversicherung bietet rasche Hilfe bei Krankheit im Ausland. Der Versicherungsschutz gilt weltweit bei Krankheit oder Unfall und umfasst neben dem SOS-Service im Ausland auch Arzt- und Krankenhauskosten.

Reiseversicherung Rundumschutz

Auslandsreise-Krankenversicherung

Extra-Rückreisekostenversicherung

Reisegepäckversicherung

Unfallversicherung

Haftpflichtversicherung

Versicherung für zusätzliche Anreisekosten.

Zusätzlich abschließbar: Stornoversicherung



Reisestorno-Versicherung

Wenn die Reise aus unvorhergesehenen Gründen nicht angetreten werden kann, übernimmt die Reisestorno-Versicherung die vertraglich vereinbarten Stornokosten. Diese werden zum Beispiel bei plötzlich eintretender schwerer Krankheit, Vorliegen eines positiven PCR-Tests mit einem behördlichen Absonderungsbescheid oder schwerem Unfall übernommen.





UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 22.400 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern knapp 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragen & Kontakt:

Natascha A. Smole

Pressesprecherin



UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Mobil: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole @ uniqa.at