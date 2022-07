SFU: Michael Bydlinski folgt Bernd-Christian Funk als Dekan

Neubestellung der Leitung der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Sigmund Freud PrivatUniversität

Wien (OTS) - Am 27. Juni wurde in der Fakultätskonferenz von den Vertreter*innen der Kurien ein neuer Dekan gewählt. Mit Univ.-Prof. Dr. Michael Bydlinski folgt ein Zivilrechtsexperte auf den Verfassungsjuristen Bernd-Christian Funk, der das Amt am 1. September übergeben wird. Bydlinski war zuletzt Senatspräsident des OGH und Universitätsprofessor für bürgerliches Recht an der Johannes Kepler Universität Linz und blickt auf eine jahrzehntelange Lehr- und Publikationstätigkeit auf den Gebieten des Zivilrechts und Zivilverfahrensrechts zurück.

Zu seiner Bestellung meint Prof. Bydlinski: „Ich danke der Fakultät für Rechtswissenschaften für das ausgesprochene Vertrauen und freue mich auf diese neue Herausforderung. Ein besonderes Anliegen ist mir, das spezielle didaktische Konzept des Studiums der Rechtswissenschaften an der SFU auch angesichts der steigenden Studierendenzahlen konsequent weiterzuführen. Gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist das Verstehen von Zusammenhängen und übergeordneten Strukturen für Studierende weit wichtiger als die Überflutung mit punktuellen Details, die ohnehin schnell wieder vergessen werden.“



