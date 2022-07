Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Vom Schloss Fels am Wagram bis zur Stadtpfarrkirche Retz

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 6. Juli, macht das Lastkrafttheater im Zuge seiner Tournee der diesjährigen Produktion „Des is afoch so - Ein sagenhafter Jux“ von Peter Pausz (Regie:

Nicole Fendesack) ab 19 Uhr im Innenhof von Schloss Fels am Wagram Station. Nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Im Rahmen des „Theaterfests für Kids“ feiert morgen, Mittwoch, 6. Juli, ab 15 Uhr in der Gartenarena Schiltern als mittlerweile zehnte Produktion von Werner Auers Kindermusical-Sommer Niederösterreich „Ritter Rost und die Hexe Verstexe“ von Jörg Hilbert und Felix Janosa Premiere. Gespielt wird das Musical für Kinder ab drei Jahren bis 7. August, jeweils Mittwoch bis Freitag ab 15 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02734/8228-0, e-mail office @ kindermusical-sommer.at und www.kindermusical-sommer.at bzw. www.kittenberger.at/tickets.

Am Donnerstag, 7. Juli, präsentieren Caroline Peters und Harald Schmidt im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau ab 20.30 Uhr die Romanfassung von Frédéric Beigbeders „Der Mann, der vor Lachen weinte”. Nähere Informationen und Karten unter 02252/762660, e-mail schwimmender.salon @ voeslauer.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 7. Juli, liest Peter Simonischek, begleitet von den Österreichischen Salonisten, im Rahmen des Cinema Paradiso St. Pölten Open-Air-Kinos aus Joseph Roths Novelle „Die Legende vom heiligen Trinker“. Beginn ist um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

„Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ heißt es am Donnerstag, 7. Juli, in der Wachauarena Melk, wo das gleichnamige Kabarettprogramm von Klaus Eckel ab 20.15 Uhr auf dem Programm steht. Nähere Informationen und Karten bei Wachau Kultur Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

Am Donnerstag, 7. Juli, feiert auch ab 17 Uhr im Rahmen des „Theaterfests für Kids“ beim Märchensommer Niederösterreich im Schloss Poysbrunn „Die Bremer Stadtmusikanten – Neu vertont“ Premiere. Gespielt wird das Stationentheater für Kinder ab drei Jahren rund um Neesel, Nahund, Schmatze und Auahahn, die in Bremen eine Karriere als Popstars starten wollen, bis 28. August, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag. Beginn ist am Freitag um 16 Uhr bzw. am Samstag und Sonntag um 11 und 16 Uhr; Zusatzvorstellungen gibt es am Donnerstag, 21. Juli, Montag, 15. August, und Donnerstag, 25. August, jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0699/13441144, e-mail ticket @ maerchensommer.at und www.maerchensommer.at.

Die Festspiele Reichenau setzen ihren Premierenreigen am Freitag, 8. Juli, mit Carl Zuckmayers Drama „Des Teufels General“ in der Regie und in einer Bearbeitung von Hermann Beil fort; Beginn ist um 19.30 Uhr. Die nächste Premiere folgt am Samstag, 9. Juli, ab 15.30 Uhr mit „Ein ungleiches Paar“, der Damenversion von Neil Simons Erfolgskomödie „Ein seltsames Paar“, in der Regie von Peter Dehler. Ab Freitag, 7. Juli, zeigen die Festspiele Reichenau zudem heuer erstmals im Schloss Reichenau ein Familienstück: Maria Happel erzählt Sergei Prokofjews Musikmärchen „Peter und der Wolf“, begleitet von jungen Musikern der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, ab 16 Uhr in einer kammermusikalischen Formation. Am Sonntag, 10. Juli, starten zudem Maria Happel und Michael Maertens um 11 Uhr mit ihrer literarischen Reise „Über unsere Verhältnisse“ von Arthur Schnitzler über Thomas Bernhard bis zu Loriot. Am Freitag, 8. Juli, ist zudem ab 19.30 Uhr der zweite Termin der Gesprächsreihe „Alte Meister“ mit Klaus Pohl angesetzt. Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02666/52528; Karten unter e-mail tickets @ theaterreichenau.at und www.theaterreichenau.at.

Die heurige Ausgabe der „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ bringt u. a. am Freitag, 8. Juli, ab 17 Uhr im Nikolaihof Wachau in Mautern einen Auftritt von Anne Bennent und Otto Lechner mit Texten von Wolfgang Bauer und Eigenkompositionen sowie am Sonntag, 10. Juli, ab 16.30 Uhr im historischen Weinkeller in Jetzelsdorf den 7. „NÖ Winzerslam“. Nähere Informationen und Karten für Mautern unter 02732/82901, e-mail wein @ nikolaihof.at und www.nikolaihof.at bzw. für Jetzelsdorf unter 02944/2565, e-mail office @ bauer-wein.com und www.bauer-wein.com.

Das St. Pöltner Sommerfestival „SommerTheaterPark“ lädt am Freitag, 8. Juli, ab 20 Uhr zu „Walzerträumen“: Michael Fichtenbaum hat dafür für das Europaballett St. Pölten Wiener Ballettwalzer von Johann und Josef Strauss, Franz Lehar u. a. choreographiert. Am Sonntag, 10. Juli, folgt ab 19.30 Uhr ein Internationales Ballettmeeting, bei dem junge Talente und internationale Künstler in einem Potpourri aus klassischen und modernen Darbietungen den Tanz feiern. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000; e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

Schließlich liest Elias Hirschl, Gewinner des Publikumspreises beim Ingeborg Bachmann Literaturwettbewerb in Klagenfurt, im Rahmen des Festivals Retz am Samstag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten aus „Salonfähig“. Am Sonntag, 10. Juli, hält dann noch Pfarrer Mag. Clemens Beirer ab 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan bei freiem Eintritt einen theologisch-philosophischen Vortrag zur Kirchenoper „Der Prophet Elias“. Nähere Informationen bzw. Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

