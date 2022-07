Auszeichnung der IMC FH Krems-Lehrenden und -Forschenden

Die Verleihung der Funktions- und Ehrentitel gehört zu den Höhepunkten im akademischen Jahr der IMC Fachhochschule Krems.

Krems (OTS) - In einem feierlichen Festakt verlieh die IMC FH Krems am 1. Juli 2022 Funktions- und Ehrentitel an 32 Personen. Damit werden herausragende Leistungen in Academia und Forschung ausgezeichnet.

Großes Engagement

Die GeschäftsführerInnen der IMC FH Krems, Mag. Ulrike Prommer und Prof.(FH) Dr. Karl Ennsfellner, freuen sich über die lange Liste an Auszeichnungen, die am 1. Juli am Campus Krems verliehen wurden. „ Die Verleihung der Funktions- und Ehrentitel ist die Sichtbarmachung und gelebte Wertschätzung von besonderen Leistungen unserer Lehrenden und Forschenden. Sie alle gestalten mit ihrem außerordentlichen Engagement die Position und die akademische Ausrichtung unserer Fachhochschule “, so Prommer. „ Die hohe Qualität der Lehre und Forschung ist der Garant für den Erfolg unserer Fachhochschule “, ergänzt Ennsfellner.

Auch Prof.(FH) Mag. Dr. Martin Waiguny, Akademischer Leiter, sieht in der Zuerkennung der Titel „die Exzellenz unserer Lehre und Forschung bewiesen“ und fügt hinzu: „ Damit wird eine der Säulen für den Erfolg der IMC FH Krems – unsere Lehrenden – gestärkt, sodass der Bildungsauftrag erfüllt werden kann. “ Dem kann sein Stellvertreter, Prof.(FH) Mag.(FH) Dr. Manfred Pferzinger, Institutsleitung Gesundheitsmanagement, nur beipflichten: „ Die Titel sind sichtbare Zeichen der vollbrachten Leistungen. “

Funktions- und Ehrentitel

Im FH-Studiengesetz ist festgelegt, welche Funktions- und Ehrentitel vergeben werden dürfen. Die Kriterien für die Verleihung sind zudem in der Satzung des Kollegiums verankert, das gemeinsam mit der Geschäftsführung über die Zuerkennung entscheidet. Die Kriterien betreffen Lehre und Forschung, aber auch didaktische Weiterbildung und besonderes Engagement bei der Weiterentwicklung der Studienprogramme. Ehrentitel werden auf Lebenszeit verliehen, während Funktionstitel für die Dauer der Ausübung der Funktion gelten.

Dieses Jahr wurden auch acht Lehrende geehrt, deren Ehrung aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr ausfallen musste. Sie dürfen den Titel bereits seit letztem Jahr führen. Die Ehrenbezeichnung „Fellow of IMC Krems“ wurde an vier Personen verliehen, die die Entwicklung und/oder den Aufbau und die Betreuung und/oder Weiterentwicklung der Studiengangs- und Forschungsbereiche der IMC FH Krems unterstützen. Die zwölf neuen Trägerinnen und Träger des Ehrentitels „Honorarprofessorin(FH)“ bzw. „Honorarprofessor(FH)“ befinden sich in aktiver Lehrtätigkeit und/oder Forschungstätigkeit in einem Studiengang der IMC FH Krems. Das Kollegium hat für drei Kollegen die Vergabe des Ruhestandstitels "Professor(FH) emeritus" beschlossen.

Den Funktionstitel „FachhochFschulprofessorin“ bzw. „Fachhochschulprofessor“ dürfen nur Personen führen, die hauptberufliche Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals sind. Sie müssen dafür formale Kriterien und Qualitätskriterien erfüllen, die sich in erster Linie auf die erfolgreiche Lehrtätigkeit an der Fachhochschule (pädagogisch und fachlich) beziehen, weiters auf die nachgewiesene Fähigkeit zu wissenschaftlicher Arbeit und zu Forschung bzw. zur Durchführung von Forschungsprojekten im Sinne der strategischen Entwicklung der Forschungsbereiche der IMC FH Krems. Dreizehn Personen erhielten den Titel „Fachhochschulprofessorin“ oder „Fachhochschulprofessor“.

