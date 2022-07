Ö3-Verkehrsprognose (8.7.-10.7.): Diese Staus auf dem Weg in die Sommerferien gilt es zu vermeiden

Wien (OTS) - Schulschluss in ganz Österreich – auch für die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Steiermark geht es in die Sommerferien. Gleichzeitig beginnen in den deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg und Hamburg sowie im Mittelteil der Niederlande die Ferien. Staus auf den Transitrouten sind also vorprogrammiert.

Aufbruch in die Ferien Teil 2

Die wichtigsten Strecken im Sommerreiseverkehr sind die Nord-Süd-Routen:

- in Tirol wird es daher auf der A13, der Brennerautobahn, Richtung Bozen abschnittsweise Stau geben, aber vor allem auf der B179, der Fernpassstraße bei Reutte, Lermoos und am Fernpass

- in Südtirol sorgt die Mautstelle Sterzing auf der Brennerautobahn immer wieder für Verzögerungen

- in Salzburg sind die Tunnelabschnitte zwischen Golling und dem Knoten Pongau auf der A10, der Tauernautobahn, die Engstellen auf dem Weg in den Süden

- außerdem wird es am großen deutschen Eck auf den Autobahnen A93 Rosenheim – Kufstein und auf der A8 München – Rosenheim – Salzburg in beiden Richtungen Staus geben.

In Italien auf der Strecke Villach-Udine (A23) besteht Staugefahr zwischen Tarvis und Pontebba vor mehreren Baustellenbereichen.

Grenzwartezeiten

Neben den Autobahngrenzübergängen zwischen Deutschland und Österreich sind vor allem an den Grenzübergängen zwischen Österreich und Slowenien längere Wartezeiten zu erwarten:

- Salzburg-Walserberg (A1), Kufstein-Kiefersfelden (A12)

- Spielfeld (A9), Karawankentunnel (A11)

Außerdem hat sich am letzten Wochenende schon gezeigt, dass es die längsten Wartezeiten am Weg an die Adria (wie auch schon in den letzten Jahren) an den Grenzen zwischen Slowenien und Kroatien gibt, speziell in Gruškovje (Strecke Maribor-Zagreb), Rupa (Postojna-Rijeka) und Dragonja (Koper-Pula) am Weg nach Istrien.

Ausblick

Der Reiseverkehr wird bis Ende Juli kräftig zulegen und seinen Höhepunkt erreichen, wenn Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien starten. Speziell an den Samstagen sind kilometerlange Staus und stundenlange Grenzwartezeiten vorprogrammiert. Daher gelten auch den ganzen Sommer über die Abfahrtssperren entlang der A10 in Salzburg und die Fahrverbote in Tirol. Ab August wird es dann Staus auf den genannten Strecken auch in der Gegenrichtung geben, also bei der Rückreise.

Sitzplatzreservierung bei Zugfahrten empfohlen

Vor allem bei Fernzügen der ÖBB kommt es – insbesondere seit Einführung des Klimatickets – immer wieder vor, dass Züge überfüllt sind. Fahrgäste, die keine Sitzplatzreservierung haben, müssen teils den Zug wieder verlassen. Für einen garantierten Sitzplatz sollte dieser vorab reserviert werden.

