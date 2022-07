Online-Handel treibt Nachfrage bei Gewerbeimmobilien an: Hohe Renditen für Immobilieninvestments

Wien (OTS) - Die Investition in Gewerbeimmobilien wird für institutionelle Anleger immer attraktiver. Der Investment-Makler STEUP Realitäten sieht vor allem einen Trend hin zu Logistik-, Fachmarkt- und Einkaufszentren. Das junge Unternehmen erreichte im österreichischen Maklerranking im Bereich Gewerbe den 3.Platz und ist vor allem bekannt durch exklusive Off-Market Objekte.

Steigende Baupreise, Zinserhöhungen sowie die EU-Taxonomie Richtlinien beeinflussen die Renditen bei Immobilieninvestitionen massiv. Ein Trend der sich in den kommenden Monaten vermutlich fortsetzen wird.

In welcher Asset-Klasse sind also noch stabile Renditen zu erwarten? Der Wiener Investment Makler STEUP Realitäten sieht trotz der bevorstehenden Herausforderungen vor allem in der Asset-Klasse Gewerbeimmobilien noch Potenziale. „Besonders der Bereich Logistik-, Fachmarkt- und Einkaufszentren wird für institutionelle Investoren, die langfristig anlegen, immer interessanter. Die Renditen sind hier oftmals überdurchschnittlich“ , so Thomas Morawek, Senior Development Manager bei STEUP Realitäten. „ Aktuelle Renditen im Bereich Logistik mit Top-Mietern bringen den Investoren zwischen 3,5-4,5%. Fachmarktzentren und Einkaufszentren je nach Lage und Frequenz sogar über 4%“ , so Morawek weiter.

Dieses Segment ist nicht nur während der Pandemie stabil geblieben, sondern hat sogar deutlich Zuwächse verzeichnen können. Das liegt unter anderem auch an der steigenden Nachfrage an Flächen. Der ungebrochene Wachstum im E-Commerce führt dazu, dass Logistik-Hotspots gefragter sind denn je. Laut einer Studie von Kurier-, Express- und Paket-Dienste (KEP) erhöhte sich 2021 beispielsweise die Anzahl der transportierten Pakete um 21% gegenüber dem Vorjahr.

Der Investment-Makler STEUP Realitäten vermittelt seit mehreren Jahren erfolgreich Gewerbeimmobilien – zuletzt unter anderem ein Projekt mit 224.000m² im Wiener Umland. Vermittelt werden nicht nur Liegenschaften an Projektentwickler, sondern auch ganze Projekte an Investoren.

STEUP Realitäten bleibt auf Erfolgskurs

In diesem Jahr erreichte STEUP Realitäten den 3. Platz im Bereich Gewerbe Einzelunternehmen im österreichischen Makler-Ranking. „In der Vermittlung von Gewerbeobjekten bieten wir ein umfassendes Serviceangebot an. Unsere Off-Market Objekte werden zudem bereits im Vorhinein genaustens analysiert und auf das Optimierungspotential oder auch Nachnutzungs- und Erweiterungspotenziale geprüft“ , so Morawek. Das Immobilienunternehmen ist vor allem bekannt aufgrund des breiten Netzwerkes, das sich auch in sämtliche Nebenbranche erstreckt.

Über STEUP Realitäten

Das Team der STEUP Realitäten verfügt über ein ausgezeichnetes Branchenwissen, ein großes Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Recherche und Analyse von unterschiedlichen Liegenschaften. Der Wiener Investment-Makler steht für eine individuelle Fachberatung, sowie äußerste Diskretion und Transparenz in allen Belangen. Gründer des Unternehmens ist Dieter Steup. Zu den Fachgebieten gehören unter anderem Bauträger-Liegenschaften, Gewerbeimmobilien, Zinshäuser, Vorsorgeprojekte oder auch Gesundheitsimmobilien.

Weitere Informationen unter: https://www.steup.at/

