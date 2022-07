Generationenwechsel in JG NÖ – Valentin Mähner folgt auf Michael Kögl

Bei der Landeskonferenz der Jungen Generation in der SPÖ NÖ wurde ein neuer Vorstand gewählt und Anträge Richtung Zukunft beschlossen

St. Pölten (OTS) - „Wir sind für die Herausforderung der Zukunft bestens gerüstet und werden geschlossen für Veränderungen im Sinne der Jugend – wenn es beispielsweise um leistbaren Wohnraum, Klimaschutz oder Bildungsgerechtigkeit geht“, freut sich Valentin Mähner, frischgebackener Landesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ NÖ. Die Junge Generation stehe als Jugendreferat für die Interessen der jungen Parteimitglieder innerhalb der SPÖ, sondern auch für junge Menschen allgemein in der Gesellschaft. Seine Ziele für die Zukunft sind weitere Neugründungen von Orts- und Bezirksgruppen im ganzen Bundesland und ein erfolgreicher Landtagswahlkampf. Dem Tullner Gemeinderat stehen mit Miriam Haschka aus Schwechat, dem Ternitzer Gemeinderat Eric Hofer, der Vertreterin des Bezirks St. Pölten, Sarah Pany und dem Gemeinderat aus Enzersfeld-Lindabrunn, Marcel Stech sowie Landessekretärin und Gemeinderätin in Großdietmanns Denise Kralitschek ein erfahrenes Team an zur Seite, das die Arbeit des 30-köpfigen Vorstandes zukünftig leiten wird.

Mähner und der gesamte Vorstand, der sich aus Sozialdemokrat*innen zwischen 18 und 38 Jahren aus dem gesamten Bundesland zusammensetzt, wurde im Beisein zahlreicher Ehrengäste gewählt. So folgten Landesparteivorsitzender LH Stv. Franz Schnabl, Soziallandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende und Abgeordnete Eva-Maria Holzleitner, der Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler, die Abgeordneten zum Nationalrat Katharina Kucharowits und Robert Laimer, EU-Parlamentarier Günther Sidl, Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr, Bundesrätin Doris Hahn, die Landesvorsitzenden der JG in Oberösterreich, Vizebürgermeister Michael Mollner, und Wien, Alexander Ackerl und zahlreiche weitere namhafte Sozialdemokrat*innen der Einladung der JG zu ihrer Landeskonferenz und drückten so ihre Wertschätzung für die Arbeit des Jugendreferats aus.

„Es war eine schöne Zeit – danke für die gemeinsame Arbeit, die unvergesslichen Erlebnisse und die harten Auseinandersetzungen, die wir gemeinsam in den letzten Jahren geführt und einfach immer erfolgreich gemeinstert haben!“, beendete der scheidende Landesvorsitzende, Michael Kögl, Gemeinderat in der Landeshauptstadt St. Pölten, seine Funktionsperiode. Seinem Nachfolger und dem gesamten Team wünschte er alles erdenklich Gute für die Zukunft und viel Freude bei der Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit, sowie Hartnäckigkeit in der Auseinandersetzung nach innen wie nach außen. Es gehe jetzt um viel, das Land könne nicht länger der ÖVP und irgendwelchen willfährigen Koalitionspartnern überlassen werden – es brauche eine Zukunftskoalition ohne ÖVP und FPÖ, die in diesem Land all das in Angriff nimmt, was die Konservativen seit fast 40 Jahren durchgehend blockieren. Kögl kandidiert im Herbst als Bundesvorsitzender des SPÖ Jugendreferats.

