Generali ist Innovationssiegerin 2022

IMWF-Studie bestätigt hohe Innovationskraft der Generali Versicherung. Die Generali zählt zu den innovativsten Unternehmen Österreichs.

Wien (OTS) - In der von IMWF Austria (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) erstellten Studie „Österreichs innovativste Unternehmen 2022“ wurden jene Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche untersucht, die in besonderem Maße zur Innovation in Österreich beitragen und als innovativ wahrgenommen werden. Die Generali Versicherung erreichte dabei herausragende Bewertungen und ist Innovationssiegerin 2022 in der Sparte Dienstleistungen/Versicherungen.



Generali CEO Gregor Pilgram sieht den von der Generali eingeschlagenen Weg mit dieser Auszeichnung bestätigt: „Die Generali ist seit vielen Jahren nicht nur eine Vorreiterin im Bereich der Digitalisierung, sondern hat als Qualitätsversicherer den Anspruch, innovative, nachhaltige und maßgeschneiderte Produkte und Services anzubieten. Wir entwickeln uns laufend weiter und wollen auch zukünftig durch unsere hohe Innovationskraft eine lebenslange Partnerin unserer Kund_innen und Partner_innen sein."

Im Zeitraum von Mai 2021 bis April 2022 wurden rund 317.000 Aussagen zu den 1.650 größten Dienstleistungs-, Produktions- und Handelsunternehmen Österreichs analysiert. Bewertet wurden die Kategorien Forschung & Entwicklung, Produktinnovation und Digitalisierung. IMWF Austria griff dabei mittels Textanalyse – gestützt durch Künstliche Intelligenz – unter anderem auf Social Media Kanäle, Nachrichten- und Fachmedien sowie Blogs zurück. 150 Betriebe schafften den Sprung in die Reihe der Sieger_innen.



Ein Foto finden Sie hier.



Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at