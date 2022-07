Wiener Stadt- und Landesarchiv präsentiert historische Bauunterlagen Wiens aus dem Unterkammeramt

Städtisches Amt seit dem Mittelalter - Aspekte zu den Baukonsensen sowie die Geschichte des Unterkammeramts im Wien Geschichte Wiki vorgestellt

Wien (OTS) - Das Unterkammeramt gehört zu den ersten städtischen Ämtern Wiens. Es wurde 1485 eingerichtet und war für die praktische Umsetzung von wichtigen kommunalen Aufgaben zuständig, etwa die Instandhaltung der Straßen und der Kanalisation, die Verwaltung und Erhaltung der städtischen Gebäude, für Märkte und Markthütten sowie für das Feuerlöschwesen. Eine zentrale Rolle spielte das Unterkammeramt zudem als städtische Baubehörde. Das enorme Wachstum der Stadt im 19. Jahrhundert und die Fülle neuer Aufgaben machten schließlich eine Reorganisation notwendig. 1849 wurde aus dem Unterkammeramt das Stadtbauamt. Mit der Umwandlung zum Stadtbauamt begann eine Reihe von Reformen, die schließlich in der Schaffung der Baupolizei als verantwortliche Stelle für bauliche Angelegenheiten mündeten.

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, meint: „Es handelt sich hier um eine sehr spannende Quellengattung. Die historischen Dokumente, die durch das Wiener Stadt- und Landesarchiv aufbereitet wurden, geben uns wichtige Auskünfte zu sozial-, alltags- und wirtschaftsgeschichtlichen Themen. Die digitale Erschließung ermöglicht es Forscherinnen und Forschern sowie interessierten Laien, auf diese Dokumente zuzugreifen.“

Wichtige Quelle für historische Forschung

Das Unterkammeramt begutachtete Anträge für die Errichtung oder Veränderung von Gebäuden in Wien und stellte Baugenehmigungen aus. Diese Baukonsense stellen nicht nur eine wertvolle Quelle zur Bautätigkeit und Häusergeschichte dar. Belege zu Hausbesitzer*innen finden sich ebenso wie Informationen zur Raumaufteilung und Raumfunktion in Privathäusern wie auch Gewerbebetrieben, beispielsweise zu Bäckereien oder Färbereien.

Für die Zeit zwischen 1643 und 1875 sind rund 35.000 Baukonsense überliefert. Zu Häusern in Wien sind seit 1704 auch Baupläne belegt. Diese frühen Baukonsenspläne bilden die früheste systematische Überlieferung von Bauplänen für Wien. Durch archivische Erschließungsarbeiten wurde erstmals ein umfassender Überblick über das reichhaltige Quellenmaterial möglich. Darüber hinaus wurden sämtliche Baukonsensbücher zu den Bezirken 1 bis 9 mit den Häusergeschichten von ca. 1740 bis in die 1970er Jahre in rund 27.000 Digitalisaten im Wiener Archivinformationssystem (WAIS) online zur Verfügung gestellt.

Erkenntnisse im Wien Geschichte Wiki

Die Erkenntnisse dieser Erschließungsarbeit bilden die Basis für eine Reihe an Artikeln im Wien Geschichte Wiki. Hier werden thematisch ausgewählte Aspekte zu den Baukonsensen sowie die Geschichte des Unterkammeramts vorgestellt. Sie sollen zu einer intensiveren Beschäftigung mit dieser Quellengattung einladen.

Originaldokumente online und in Auswahl im Archivfoyer

In vier Vitrinen werden vom 6. Juli bis 30. September 2022 ergänzend ausgewählte Objekte aus dem Unterkammeramt vorgestellt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Baukonsense als wichtige häusergeschichtliche Quelle gelegt.

Link zum Themenschwerpunkt

Das Wiener Stadt- und Landesarchiv präsentiert regelmäßig Themenschwerpunkte zu Aspekten der Wiener Stadtgeschichte. Diese werden im Wien Geschichte Wiki, der historischen Wissensplattform der Stadt Wien, mit Originalquellen zur Verfügung gestellt.



www.geschichtewiki.wien.gv.at/Unterkammeramt

