Stadtrechnungshof Wien: Wolfgang Edinger neuer Gruppenleiter

Direktor Sedlak überreichte Dekret und gratulierte dem ehemaligen Lehrling der Stadt Wien.

Wien (OTS) - Mit Freitag, dem 1. Juli 2022 wurde Mag. Wolfgang Edinger, MBA, Leiter der Abteilung Finanzen und Recht im Stadtrechnungshof Wien zum Gruppenleiter der Gruppe Gebarungskontrolle bestellt.

Im Beisein der Spitzen der Wiener Kontrolleinrichtung überreichte Direktor Mag. Werner Sedlak, MA, dem erfahrenen Prüfer und Abteilungsleiter am Montag, dem 4. Juli das Dekret und erklärte: „Ich bin davon überzeugt, dass Wolfgang Edinger die Gruppe Gebarung mit jener Professionalität führen wird, die er unter anderem bei der Weiterentwicklung der Stabsstelle Öffentliches Finanz- und Rechnungswesen zu einer eigenständigen Abteilung bewiesen hat.“



Der studierte Jurist und Absolvent des Professional MBA-Studiums für Public Auditing, Edinger folgt als Gruppenleiter Mag. Manfred Jordan nach, der diese Funktion sieben Jahre bekleidete. Dazu Sedlak: „Nicht zuletzt durch seine Umsichtigkeit und weitblickenden Führungsstil hat Manfred Jordan dazu beigetragen, den Stadtrechnungshof zu einer modernen Kontrolleinrichtung weiter zu entwickeln.“

Werdegang Wolfgang Edinger

Der 1971 in Wien geborene Edinger begann seine Karriere als Bürokaufmannslehrling bei der Stadt Wien, im Jahr 1992 absolvierte er die Handelsakademie für Berufstätige mit ausgezeichnetem Erfolg, 2003 das Studium der Rechtswissenschaften und schloß schließlich 2008 das fachspezifische Professional MBA-Studiums für Public Auditing ab.



Edinger, der die neue Funktion zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernimmt, gehört bereits seit dem Jahre 2001 dem Wiener Stadtrechnungshof – vormals Kontrollamt – an, wo er unterschiedliche Positionen, so etwa stellvertretender Leiter und Prüfer der Abteilung Gesundheit und Soziales sowie die Leitung der Stabsstelle Öffentliches Finanz- und Rechnungswesen innehatte.



Weitere Informationen zum Stadtrechnungshof Wien unter: www.stadtrechnungshof.wien.at



