Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher fühlen sich finanziell nicht gut vorbereitet

66% der Österreicherinnen und Österreicher finden es immer schwieriger, die richtigen Vorsorge- und Finanzentscheidungen zu treffen



51% fühlen sich finanziell nicht auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet



46% haben den Eindruck, dass die zu treffenden Entscheidungen zu Finanz- und Vorsorgeangelegenheiten immer mehr werden



29% der Österreicherinnen und Österreicher haben schon einmal viel Geld verloren



74% finden Beratung bei Finanz- und Vorsorgethemen wichtig

Ungenügend informiert und schlecht vorbereitet

Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Swiss Life gibt die klare Mehrheit der befragten Österreicherinnen und Österreicher an, dass sie es zunehmend schwieriger finden, die richtigen Vorsorge- und Finanzentscheidungen zu treffen. Dennoch fühlen sich nur 34% wirklich gut über Finanzthemen informiert. Und über die Hälfte fühlt sich finanziell nicht auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet.

51% haben auch schon mindestens einmal eine wichtige finanzielle Entscheidung getroffen, die sie später gerne rückgängig gemacht hätten. Und rund ein Drittel hat sogar schon einmal eine größere Menge Geld verloren, weil er oder sie sich nicht sorgfältig genug informiert hatte. 27% der Babyboomer (Jahrgang 1946 bis 1964) hätten sich bei Entscheidungen rund um den Ruhestand im Nachhinein gewünscht, eine persönliche Finanzberaterin oder einen persönlichen Finanzberater konsultiert zu haben.

Große Mehrheit glaubt an finanzielle Selbstbestimmung

Für 86% der Österreicherinnen und Österreicher ist es ein elementares Bedürfnis, in Finanzfragen selbstbestimmt entscheiden zu können. 75% fühlen sich für den Erfolg oder Misserfolg ihrer finanziellen Vorsorge selbst verantwortlich – und 71% der Befragten sind überzeugt, dass finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit für sie persönlich ein realistisches Ziel sind. Ob eine längere Reise, ein Jobwechsel oder ein Hauskauf: 68% haben klare finanzielle Ziele und jede bzw. jeder Zweite plant in den kommenden zwölf Monaten eine Entscheidung mit größeren finanziellen Auswirkungen.

Junge wünschen sich persönliche Beratung

74% der Befragten finden, dass Beratung bei Finanz- und Vorsorgethemen wichtig ist und 66% sagen, dass ein persönlicher Berater oder eine persönliche Beraterin sogar immer wichtiger wird. Die Jüngsten (Gen Z und Millennials mit Jahrgang 1981 bis 2004) messen der Beratung mit 78% am meisten Bedeutung bei. Bei einem wichtigen Vertragsabschluss ist die Interaktion mit einem Menschen für 77% der Befragten unabdingbar. Das Vertrauen in den eigenen Finanzberater bzw. die eigene Versicherungsberaterin ist über alle Generationen hinweg groß (insgesamt 81%), aber rund ein Drittel hat keinen festen Berater bzw. keine feste Beraterin bei ihrer Bank oder Versicherung.

Christoph Obererlacher, CEO Swiss Life Select Österreich, betont in seiner Zusammenfassung: "Die Studie unterstreicht einmal mehr, wie wichtig und zukunftsweisend Finanzbildung und -kompetenz ist. Wissen ist Macht: Nur wer die Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt, um finanzielle Entscheidungen auf sachlicher Basis zu treffen, wird in Zukunft ein in allen Belangen selbstbestimmtes Leben führen können." Abschließend weist Obererlacher noch darauf hin, dass "gerade die Jahre der Pandemie den Wunsch nach Stabilität und Sicherheit gesamtgesellschaftlich verstärkt haben. Selbstbestimmung und Unabhängigkeit führen auch in noch so herausfordernden Zeiten zu einem Mehr an Zufriedenheit und finanzieller Zuversicht."

Über die Studie

Im Auftrag von Swiss Life hat YouGov Deutschland GmbH im Zeitraum vom 07.04. bis 12.04.2022 eine Umfrage zum Thema «Finanzen und Vorsorge» durchgeführt. 1050 Personen aus Österreich im Alter von 18 bis 79 Jahren wurden online zum Thema befragt.

Weitere Beiträge und Studien von Swiss Life zum selbstbestimmten Leben

«Das selbstbestimmte Leben» ist der Unternehmenszweck von Swiss Life. Regelmässig präsentiert Swiss Life dazu Interviews mit Experten, inspirierende Beiträge und repräsentative Umfragen. Sämtliche Beiträge und Studien finden Sie online unter www.swisslife.com/hub.

Über Swiss Life Select Österreich

Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatern mit rund 100.000 Kunden mit laufenden Verträgen aus den letzten fünf Jahren. Als selbständige Vertriebspartner arbeiten in ganz Österreich rund 280 Berater. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Swiss Life unterstützt seine Kundinnen und Kunden, ein selbstbestimmtes Leben mit finanzieller Zuversicht zu führen. Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 16 900 Beraterinnen und Berater. Die Kernmärkte sind die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus ist Swiss Life mit der Marke Swiss Life Select in Österreich, Tschechien, Schweiz und Deutschland präsent. Die Aktie der Swiss Life Gruppe notiert an der SIX Swiss Exchange.

