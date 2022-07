Brauereiverband: Branche freut sich auf den Anpfiff zur „Frauen Fußball EM EURO 2022“

Mehr als die Hälfte der Frauen trinken gerne Bier und gebraute Erfrischungen - mit steigender Tenndenz

Wien (OTS) - Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 findet von 6.-31. Juli in England statt. Frauenfußball erreicht in Österreich einen stetig wachsenden Stellenwert. Doch wie stehen Frauen eigentlich zum Bier? Und welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen englischem und österreichischem Biergenuss?

Frauen schätzen Bier und Biermischgetränke

Sigi Menz, Obmann des Brauereiverbandes, betont: "Unsere Brauerinnen und Brauer sind stolz, mit Innovationen im Bereich von alkoholfreiem Bier, Biermischgetränken und mit verschiedenen Bierstilen mehr und mehr Genießerinnen zu erreichen."

Die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 ist auch in der Brauerei-Branche groß, weiß Menz: "Wir freuen uns auf dieses sportliche Ereignis. Österreich hat ein starkes Team mit guten Erfolgschancen, es gibt spannende Spiele zur besten Sendezeit. Da kann man daheim vor dem Fernseher oder beim Public Viewing mitfiebern und den Spielerinnen die Daumen drücken – da passen die vielen heimischen Bierspezialitäten einfach hervorragend dazu."

Um kein Spiel der Frauen Fußball EM EURO 2022 zu verpassen, gibt es im Internet Spielpläne zum Download, beispielsweise auf: https://www.fussball-wm.pro/frauen-em-2022/spielplan/

Genuss in Gesellschaft und Lagerbier als Gemeinsamkeiten

Mehr als die Hälfte der Frauen trinkt Bier gerne in Gesellschaft, speziell in Form eines „Seiterls“, also eines kleinen Bieres.

Ein gepflegtes „Half-Pint“ im Pub oder ein volumensmäßig ungefähr vergleichbares „Seiterl“ im Gastgarten trinken – das zählt für Frauen in England und Österreich wohl zu den beliebtesten Arten, gebraute Erfrischungen in Gesellschaft zu genießen. Ebenso beliebt in beiden Ländern ist der Bierstil „Lager“, der im 19. Jahrhundert über England nach Österreich gekommen ist, um von hier aus zum gefragtesten Bier der Welt zu werden.

Bier Highlight im Herbst – Biersommelier Weltmeisterschaft

Im September gibt es die nächste Gelegenheit einem österreichischen Team die Daumen zu drücken. Zwei Frauen und acht Männer werden Österreich bei der in Deutschland stattfindenden Biersommelier Weltmeisterschaft vertreten. Dieser Bewerb wird alle zwei Jahre ausgetragen und bringt die Weltelite der Biersommeliers zusammen. Florian Berger, Geschäftsführer des Brauereiverbandes, ist gespannt: "Auf die Biersommelier WM freuen wir uns schon sehr. Wir starten mit einem hochkarätigen Team mit echten Bierkennerinnen und haben gute Chancen auf Topplatzierungen."

Bierland Österreich ist der Kommunikationsauftritt des Verbandes der Brauereien Österreichs. Dieser ist die Interessensvertretung der österreichischen Brauwirtschaft. Der Verband in seiner heutigen Organisationsform im Rahmen des Fachverbandes der Nahrungs- und Genussmittelindustrie der Wirtschaftskammer Österreich übernahm 1945 die Interessensvertretung der österreichischen Bierbrauer und damit die Agenden des 1850 gegründeten sogenannten „Brauherren-Vereins“.

Rückfragen & Kontakt:

Verband der Brauereien Österreichs



Mag. Florian Berger

Geschäftsführer

T +43 (0) 1 713 15 05

getraenke @ dielebensmittel.at

www.bierland-oesterreich.at