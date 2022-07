NEOS Wien Weber/Österreicher zur Zerstörung der Shoah-Gedenkstätte in Wien Margareten

„Antisemitismus und Hass haben in Wien keinen Platz!“

Wien (OTS) - Mit diesen deutlichen Worten verurteilt Neos Wien Kultursprecher die Zerstörung der Shoa-Gedenkstätte am Wochenende in Wien Margareten. Diese Gedenktafel aus Glas, die an die zerstörte Synagoge von 1938 in Margareten erinnert, wurde demoliert: Der Hintergrund dieses Vandalismus ist derzeit nicht bekannt, doch für Thomas Weber ist klar: „Jede Form von Antisemitismus betrifft uns alle und ist ein Anschlag auf unsere Demokratie und Liberale Gesellschaft. So ein Verhalten schockiert mich zutiefst und wir alle sind hier gefordert eine klare Haltung zu zeigen.“ so der NEOS Gemeinderat Thomas Weber.

Das Synagogen-Denkmal in Margareten wurde schwer beschädigt und wir NEOS Margareten sind sehr betroffen, dass die Erinnerungstafel an die Synagoge in der Siebenbrunnengasse demoliert wurde. „Es ist wichtig, dass die Erinnerung an die Verbrechen des Holocaust für die Gegenwart und die kommenden Generationen bewahrt werden. Solche Mahnmale wie diese Tafel tragen dazu bei. Wir werden uns für eine Wiederherstellung einsetzen,“ so Klubvorsitzender der NEOS in Margareten, Markus Österreicher abschließend.





