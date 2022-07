SPAR ruft vorsorglich S-BUDGET ASTORIA Natürliches Mineralwasser still in der 1,5 Liter Einwegflasche zurück

Produktrückruf

Salzburg (OTS) - SPAR kontrolliert laufend die Produkte der SPAR-Marken, um höchste Qualität sicherzustellen. Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wurde beim Produkt „S-BUDGET ASTORIA Natürliches Mineralwasser still in der 1,5 Liter Einwegflasche“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 31.05.2023 und 01.06.2023 eine geringe Menge an coliformen Bakterien, die größter als der zulässige Grenzwert ist, festgestellt. Aus diesem Grund ruft SPAR das Produkt mit den obigen Mindesthaltbarkeitsdaten zurück.

Kundinnen und Kunden werden aufgefordert das „S-BUDGET ASTORIA Natürliches Mineralwasser still in der 1,5 Liter Einwegflasche“ nicht zu trinken. Alle anderen Produkte von S-BUDGET beziehungsweise Mineralwasser anderer SPAR-Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Alle Kund:innen, die eines des eventuell betroffenen Produktes bereits gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- oder INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Kunden, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.

