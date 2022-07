SPÖ Margareten verurteilt Angriff auf Shoah-Gedenktafel

Bezirksparteivorsitzende Mag.a Elke Hanel-Torsch betroffen über die Beschädigungen am Margaretner Denkmal zur Erinnerung an zerstörte Synagoge

Wien (OTS/SPW) - Das Denkmal "Kaiser Franz Joseph-Regierungsjubiläums-Tempel" in Margareten wurde Ziel eines Angriffs. Täter haben die gläserne Gedenktafel zerkratzt und massiv beschädigt. „Ich bin sehr betroffen über das Ausmaß der Zerstörungswut“, betont die Vorsitzende der SPÖ Margareten Mag.a Elke Hanel-Torsch. „In den meisten derartigen Fällen sind Rechtsextremisten die Täter. Offensichtlich wurde auch hier der Anschlag unter einem antisemitischen Motiv verübt. Jede Form des Hasses gegen Jüdinnen und Juden ist extrem gefährlich und muss entschlossen bekämpft werden“, so Hanel-Torsch. Die Margaretner Bezirksparteivorsitzende fordert eine konsequente Umsetzung der nationalen Aktionspläne gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus und kündigt eine rasche Erneuerung des Denkmals an.

Der Kaiser Franz Joseph-Regierungsjubiläums-Tempel des Tempelvereins Beth Aharon wurde im Jahre 1908 eingeweiht. Dreißig Jahre später wurde er in der Pogromnacht auf den 10. November 1938 verwüstet. An der vor allem von Fußgänger*innen stark frequentierten Ecke Siebenbrunnengasse/Nikolsdorfer Gasse entstand im Jahr 2011 eine 2,5 Meter hohe und rund 90 Zentimeter breite Gedenktafel aus Glas. Auf Hebräisch und Deutsch sind Erklärungstexte zu dem Denkmal, das den Titel "Durchblick" trägt, zu lesen. Perspektivisch zeigt es eine Aufnahme der einstigen Synagoge. Schluss(vb)

