NEOS: Gewessler muss Empfehlungen des Klimarates rasch mit Leben füllen

Michael Bernhard: „Angekündigt wurde seitens der zuständigen Ministerin bereits genug. Jetzt müssen auch endlich Taten folgen.“

Wien (OTS) - „Über hundert freiwillige Mitglieder des Klimarates haben in den letzten Monaten unbeirrt von türkisen Querschüssen intensiv daran gearbeitet, dass wir auch noch in Zukunft eine lebenswerte Welt vorfinden. Dieser Anstrengung gebührt unser vollster Respekt und wir bedanken uns bei allen für die intensive Arbeit“, sagt NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard nach der Präsentation der Ergebnisse des Klimarates. Die Erkenntnisse der Mitglieder decken sich mit langjährigen NEOS-Forderungen zur Eindämmung von Bodenverbrauch und der Abschaffung umweltschädlicher Subventionen.

Bundesministerin Leonore Gewessler müsse nun alles dafür tun, damit diese nicht im Sand verlaufen, so Bernhard: „Wir NEOS wollen die Empfehlungen des Klimarats rasch in einem ausführlichen Hearing im Umweltausschuss behandeln. Denn die Warnzeichen der drohenden Klimakatastrophe sind auch hierzulande unverkennbar: Murenabgänge in Kärnten, Überschwemmungen in Salzburg oder Waldbrände in Niederösterreich. All das zeigt, dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen. Angekündigt wurde seitens der zuständigen Ministerin bereits genug. Jetzt müssen auch endlich Taten folgen.“

Gewessler müsse die Vorschläge nun mit Leben füllen, damit der Öffentlichkeit mehr in Erinnerung bleibe als der fahle Beigeschmack, der Klimarat habe nur dazu gedient, teure PR-Aufträge an grüne Parteifreunde zu vergeben, so Bernhard.





