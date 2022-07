Die nächsten Juli-Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Von den „Glory Days“ in Melk bis „La Bohème“ in Klosterneuburg

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach dem erfolgreichen Start in den Bühnensommer stehen im Juli zahlreiche weitere Premieren auf dem Programm des Theaterfestes Niederösterreich. Den Auftakt macht am Mittwoch, 6. Juli, ab 20.15 Uhr „Glory Days – oder: Junge Römer“ in der Wachauarena: Unter dem Motto „Musikrevue Goes Science-Fiction“ zeigen Tania Golden und Alexander Hauer in ihrer Musikrevue dabei anhand von 40 Evergreens und Popsongs den Weg zurück in die Zukunft in der Sommerspiele Melk (Regie: Tania Golden). Folgetermine: 8., 13., 16., 19. bis 21., 23., 26., 27. und 29. Juli sowie 4. bis 6. und 11. bis 13. August jeweils ab 20.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei Wachau Kultur Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

Das Festival Retz zeigt nach seiner einjährigen Pause ab Donnerstag, 7. Juli, das szenische Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in einer für die Gegebenheiten der Stadtpfarrkirche St. Stephan adaptierten Fassung mit kammermusikalischer Bläserbesetzung (Inszenierung: Monika Steiner, musikalische Leitung: Andreas Schüller); Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen dieses Höhepunkts sakraler Kompositionskunst über Prophetie und Wissenschaft, Wirklichkeit und Wahrheit, Fanatismus und Erkenntnis gibt es am 10., 14., 16., 23. und 24. Juli jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Beim Festival Schloss Weitra feiert am Freitag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr die Operette „Wiener Blut“ von Johann Strauß in einer Neufassung von Intendant Peter Hofbauer Premiere. Die Handlung der musikalischen Komödie wurde dabei in die 1920er-Jahre verlegt, in denen der Wiener Walzer Konkurrenz durch den Charleston und der Fiaker durch das Autotaxi bekam. Unter der Regie von Peter Kratochvil sind im überdachten Schlosshof von Weitra Joesi Prokopetz, Caroline Vasicek, Aris Sas u. a. zu sehen. Gespielt wird bis 7. August, jeweils Freitag ab 19.30 Uhr, Samstag ab 15 und 19.30 Uhr sowie Sonntag ab 16 Uhr (ausgenommen ist das Wochenende des „Weitraer Bierkirtags“ vom 15. bis 17. Juli). Nähere Informationen und Karten beim Schloss Weitra Festival-Service unter 0664/5150986 und www.schloss-weitra.at bzw.

https://shop.eventjet.at/festivalschlossweitra.

Ebenfalls ab Freitag, 8. Juli, ist im Stadttheater Baden Andrew Lloyd Webbers Musical „Sunset Boulevard“ rund um eine in Vergessenheit geratene Stummfilmdiva zu sehen; Beginn ist um 19.30 Uhr. Unter der Regie von Andreas Gergen spielen und singen Maya Hakvoort, Lukas Perman, Dorina Garuci u. a. (musikalische Leitung: Andjelko Igrec). Folgetermine: 9., 14., 16., 22. und 31. Juli sowie 3., 4., 11., 17., 20. und 25. August jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Schließlich gelangt am Samstag, 9. Juli, ab 20.30 Uhr im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg Giacomo Puccinis Oper „La Bohème“ in einer Inszenierung von François de Carpentries zur Premiere; Christoph Campestrini dirigiert die Beethoven Philharmonie. Zur Aufführung gelangt die Produktion der operklosterneuburg mit Clemens Kerschbaumer, Kamilė Bonté, Thomas Weinhappel, Aleksandra Szmyd u. a. weiters am 12., 14., 16., 20., 22., 26., 28. und 30. Juli sowie 3. und 5. August jeweils ab 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Klosterneuburg unter 02243/444-424, e-mail karten @ operklosterneuburg.at und www.operklosterneuburg.at.

Den gesamten Spielplan gibt es online unter www.theaterfest-noe.at, über die Website können auch Tickets für alle Produktionen bestellt werden.

