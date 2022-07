AUF-Herbert/Maier: Schäbiges und ehrloses Abputzen von Bundeskanzler Nehammer an der Cobra

Ein besonders „geselliger“ Umgang mit der Familie Nehmanner war Grundvoraussetzung für Zuteilung der Cobra-Beamten beim Personenschutz

Wien (OTS) - „Die Art und Weise, wie sich die Familie Nehammer ihrer beiden noch vor kurzem hochgelobten Cobra-Personenschützer nunmehr politisch entledigt, ist absolut schäbig und ehrlos“, stellte heute der Bundesvorsitzende der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF) und Mitglied des Zentralausschusses des Öffentlichen Sicherheitswesens beim BM.I, Werner Herbert, fest.

„Innerhalb der Cobra ist jedermann bekannt, dass der Bundeskanzler und seine Gattin explizit darauf Wert legten, dass die für den Personenschutz zugeteilten Cobra-Beamten einen besonderen „geselligen“ Umgang mit der Familie Nehammer zu pflegen hätten und diese „Zuteilungsvoraussetzung“ durch den unmittelbaren Cobra-Personenschutzkommandant, der – wie könnte es auch anders sein – ein besonderer Freund des Bundeskanzlers ist, auch entsprechend restriktiv umgesetzt wurde. Jetzt so zu tun, als wären die Ereignisse nicht vorprogrammiert gewesen und alles wäre ausschließlich ein Verschulden der Cobra-Beamten, unterstreicht das würdelose Verhalten des Bundeskanzlers“, so Herbert.



Auch der AUF-Bundessektionsvorsitzende der Polizei und Fraktionsvorsitzende der AUF im Zentralausschuss des BM.I, Reinhold Maier, zeigt sich erschüttert über die Vorgehensweise von Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner in dieser Angelegenheit.

„Dass das Verhalten der beiden Kollegen nicht ausgesprochen professionell war wird nicht bestritten, aber es gab in der Vergangenheit auch gleichgelagerte Vorfälle mit Verkehrsunfälle im alkoholisierten Zustand, sogar von hochrangigen Polizeiangehörigen und auch Politikern auf höchster Ebene, wo derartige Ereignisse – wenn sie nicht überhaupt gleich medial vertuscht wurden – zu keiner solchen öffentlichen „Hinrichtung“ geführt haben, wie sie der aktuelle Bundeskanzler und vormalige Innenminister Nehammer zuletzt medial zelebrierte“, so Maier. „Darüber hinaus ist es befremdlich, dass der Zentralausschuss im BM.I diese Personalveränderung über die Medien und nicht auf formellen Wege erhalten muss. Auch diese Vorgehensweise ist bezeichnend für die aktuelle Personalpolitik im Innenministerium.“



Für beide Personalvertreter ist der gezeigte Umgang mit den beiden Cobra-Beamten, sowohl was die öffentlich-mediale Aburteilung durch Bundeskanzler Nehammer als auch die stillschweigende Unterstützung dafür durch Innenminister Karner betrifft, als indiskutabel und absolut schädlich für den Ruf und des Ansehens der Cobra. „Die Cobra leisten einen harten Dienst in der Anonymität und hat es sich wahrlich nicht verdient, von Bundeskanzler und Innenminister für politische Gefälligkeitsdienste zugunsten hochrangiger Regierungsvertreter missbrauchen zu lassen“, so Herbert und Maier abschließend.

