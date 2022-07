AVISO: Verteidigungsministerin Tanner übergibt neue Bergefahrzeuge an die Truppe

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 5. Juli 2022, übergibt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fünf Bergefahrzeuge „leicht“ und „mittel“ mit teleskopierbarem Tiefladeanhänger in der Maria-Theresien-Kaserne an die Truppe. Die Übergabe der neuen Bergefahrzeuge stellt eine weitere Optimierung der Einsatzfähigkeit des Österreichischen Bundesheeres dar und bedeutet einen wichtigen Modernisierungsschritt.

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Ablauf:

09:00 Uhr: Einlass und Akkreditierung

09:30 Uhr: Begrüßung

09:50 Uhr: Rede Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

10:00 Uhr: Schlüsselübergabe

10:05 Uhr: Interviewmöglichkeiten und Fotos

10:10 Uhr: Einweisung in die Bergefahrzeuge für Medienvertreter

10:30 Uhr: Ende der Veranstaltung



Zeit & Ort:

Ab 09:00 Uhr Treffpunkt am Kaserneneingang der Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien.

