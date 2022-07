Rückblick auf die Biz 2022 - eventbiz | hotelbiz | seminarbiz

Rückblick - Die Fachmesse zur Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen: MICE Branchennews und Top Fachvorträge

Wien (OTS) - Schon im Vorfeld der Biz war die Freude und Erwartung der Aussteller:innen und der Besucher:innen groß. Zu lange dauert nun die Zeit der Online-Meetings und die Zeit mit wenig direktem Kundenkontakt schon. Mehr als 130 Aussteller:innen präsentierten mit Begeisterung Ihre Angebote und Neuigkeiten den mehr als 500 Besucher:innen, die es kaum erwarten konnten sich wieder live auf dem MICE Branchentreffpunkt zu vernetzen und einen Überblick zu bekommen was die Tagungsbranche so zu bieten hat und welche neuen Angebote in den letzten Jahren dazu gekommen sind. Die Austeller:innen glänzten bei der diesjährigen 21. Biz besonders durch ihren Einfallsreichtum und originellen Ideen mit denen sie den Besucher:innen einen Vorgeschmack auf ihre Location oder Incentiveangebot gaben. Das Erlebnis der Besucher:innen stand im Vordergrund, denn die Biz ist ja bekanntlich keine normale Fachmesse. Solesalz kosten, einen Zahlencode von geheimen Personen erfahren, um eine Schatztruhe zu öffnen, Dish-Tennis spielen, den Biz Gin verkosten oder ein Runde am Red Bull Ring drehen. Die Biz-Besucher:innen konnten viel Neues erleben, dass ihnen sicherlich noch länger in Erinnerung bleiben wird.



Ergänzt wurde das beeindruckende Aussteller:innen-Angebot durch ein Top-Speakerprogramm. Dieses wurde als Silent Conference mit Kopfhörern umgesetzt, zur Entzerrung der Menschenmengen und um den Besucher:innen Flexibilität zu geben sich frei im Raum bewegen zu können und jederzeit bei einem spannenden Aussteller:in nachfragen zu können, aber dennoch sich keine Fachinformation entgehen zu lassen. Als erste Fachvortragende eröffneten Georg Geczek, MBA Leiter des Competence Center Event Safety Management des Wiener Rotes Kreuz gefolgt von Martin Bardy, MA, BED, BA, MBA, Geschäftsführer von Siflux-Crowd Safety Management das hochkarätige Fachvortragsprogramm zu dem wichtigen Thema Eventsicherheit. Mit dem mit Spannung erwarteten Vortrag „Tor ins Metaverse“ gab Konrad Gill, Gründer und Creative Director von ViARsys faszinierende Einblicke in die virtuelle Welt. Zu dem Wiener Veranstaltungsgesetz fasste der bekannte Veranstaltungsrechtsexperte Dr. Mag. Klaus Christian Vögl die wichtigsten Neuerungen zusammen. Die aus dem ORF bekannte Gesichtleserin Anne Fierhauser gab beeindruckende und für viele Besucher:innen neue Insights zu dem spannenden Thema Teamleistungssteigerung durch Gesichtlesen. Eine Diskussionsrunde von Branchenvertreter:innen der MICE Branche -den Eventagenturen-repräsentiert von der emba-, von Locations und Business Hotels, sowie von Convention Bureaus diskutieren über die Zukunft von Events und sprachen über ihre Einschätzungen wie sich die MICE und Eventbranche weiterentwickeln könnte. Die Präsidentin des Dialog Marketing Verband Österreich Alexandra Vetrovsky-Brychta fasste die wichtigsten Eckpunkte des Themas Datenschutz und Tracking für die vielen interessierten Zuhörer:innen zusammen. Zum Abschluss des brandaktuellen Vortragsprogramms sprach Bettina Wittmann zum Thema Social Media und Trends in der Eventbranche. Die Biz legt seit jeher großen Wert darauf, dass die Besucher:innen ihren Messebesuch auch zur Weiterbildung nutzen können. Alle waren sich einig, dass es in diesem Jahr besonders gut gelungen ist die aktuellsten Themen der Branche von Top-Speaker:innen zu präsentieren.



Doch was wäre die Biz ohne dem Networking. Das kam natürlich bei strahlendem Sonnenschein und bestem Wetter auch nicht zu kurz. Bei exklusiven Getränken, kulinarischen Schmankerln und gemütlicher live-Musik genossen die Biz-Besucher:innen und Aussteller:innen sichtlich sich endlich wieder live zu vernetzen. „Die Rückmeldungen der Aussteller:innen und Besucher:innen waren so positiv und begeistert und alle blicken auf einen erfolgreichen und ereignisreichen MICE-Tag zurück“, ist die Gründerin der Biz und Geschäftsführerin von n.b.s Marketing Christina Neumeister-Böck überaus zufrieden. Zum Ende des MICE Branchentreffs kamen dann noch die zahlreichen Nachfragen der Aussteller:innen, wann denn die nächste Biz stattfinden wird und sich die MICE-Branche wieder trifft. Bis zur nächsten Biz! Wir freuen uns jetzt schon!

Alle Veranstaltungsinfos unter: www.biz.co.at

Details zum Programm: https://www.biz.co.at/programm

Ausstellerliste: https://www.biz.co.at/ausstellerverzeichnis

Fotos: https://www.biz.co.at/fotos-der-biz-2022

© Klaus Ranger

Rückfragen & Kontakt:

n.b.s GmbH marketing & events

Thomas Reischer & Christina Neumeister-Böck

Elisabethstrasse 23

2380 Perchtoldsdorf



01/867 36 60

office @ biz.co.at