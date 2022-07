Innovative Lösung zur Branderkennung mit 5G, künstlicher Intelligenz und Drohnen

Huawei und Nova-Wind entwickelten gemeinsam mit dem griechischen Start-up PROBOTEK eine Lösung zur Früherkennung von Bränden.

Wir bei Huawei sind fest davon überzeugt, dass Spitzentechnologien zu einem besseren Schutz der Bürger und der Umwelt beitragen können. Als offizieller Unterstützer der ‚Elevate Greece‘-Initiative haben wir bereits Start-ups, die im Technologiesektor der vierten industriellen Revolution tätig sind, finanziell gefördert und jetzt unterstützen wir PROBOTEK mit der Finanzierung dieses Pilotprogramms zur präventiven Branderkennung Nikos Lazaris, Geschäftsführer von Huawei Griechenland 1/2

Wir freuen uns auf künftige Partnerschaften mit Start-ups in technologischen Schlüsselbereichen zum Nutzen der Gesellschaft und der natürlichen Vielfalt unseres Landes. Nikos Lazaris, Geschäftsführer von Huawei Griechenland 2/2

Wien (OTS) - Der Technologiekonzern Huawei und das Unternehmen Nova-Wind haben in Griechenland erstmals eine technologische Pilotlösung zur Erkennung von Waldbränden vorgestellt. Das Projekt baut auf 5G, Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Drohnenrobotik auf. Ziel ist es, Brände mittels Sensoren und Drohnen frühzeitig zu erkennen und schwerwiegende soziale, ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen zu vermeiden.

Um dies zu gewährleisten, wurden die Sensoren an strategischen Punkten installiert. Sie sind sowohl mit einer Überwachungsplattform als auch mit einer Drohne verbunden. Schlägt der Sensor an, fliegt die Drohne in das potenziell betroffene Gebiet und erstellt Bildaufnahmen. Spezielle Algorithmen prüfen die Bilder und analysieren, ob Rauch oder Feuer zu sehen ist. Gibt es Anzeichen für einen möglichen Brand, erhalten die Mitarbeiter:innen im Kontrollzentrum eine Nachricht und können sich sofort auf den Weg machen. Kommt es zu einem Brand, zeichnen die Drohnen den Verlauf des Feuers auf. Dank des Projekts können Brandherde selbst in entlegenen Gebieten frühzeitig identifiziert und damit Menschen und Tiere geschützt werden.

Spitzentechnologie zum Schutz von Mensch und Tier

Das Projekt wurde im Rahmen des „Elevate Greece“-Programms gestartet, einer Initiative des griechischen Ministeriums für Entwicklung und Investitionen, die darauf abzielt, vielversprechende Start-ups zu identifizieren und ihr Wachstum zu unterstützen. Huawei unterstützt das Start-Up PROBOTEK bei der Finanzierung des Früherkennungssystems. Der Telekommunikationsanbieter Nova-Wind sorgt für die notwendige Konnektivität im Gebiet. „ Wir bei Huawei sind fest davon überzeugt, dass Spitzentechnologien zu einem besseren Schutz der Bürger und der Umwelt beitragen können. Als offizieller Unterstützer der ‚Elevate Greece‘-Initiative haben wir bereits Start-ups, die im Technologiesektor der vierten industriellen Revolution tätig sind, finanziell gefördert und jetzt unterstützen wir PROBOTEK mit der Finanzierung dieses Pilotprogramms zur präventiven Branderkennung “, sagt Nikos Lazaris, Geschäftsführer von Huawei Griechenland. „ Wir freuen uns auf künftige Partnerschaften mit Start-ups in technologischen Schlüsselbereichen zum Nutzen der Gesellschaft und der natürlichen Vielfalt unseres Landes. “

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communication

+436505468903

nikolaus.tuschar @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterpris