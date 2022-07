Wien: Sieben Kitten samt Mutterkatze in Karton ausgesetzt

Herzlos und unverfroren entledigte sich jemand vergangenen Donnerstag, 30. Juni, einer Katzenfamilie. Den sieben Kitten und ihrer Mutter geht es den Umständen entsprechend gut.

Wien (OTS) - Wien – Rudolfsheim-Fünfhaus: Was geht in einem Menschen vor, der sieben hilflose Kätzchen und deren Mutter neben Mülltonnen aussetzt? Diese Frage stellten sich die Mitarbeiter*innen des TierQuarTiers vergangenen Donnerstag (30. Juni), als sie in einen Karton blickten, in den acht Katzen gepfercht wurden. Eine Passantin alarmierte zuvor die Tierrettung der Stadt Wien: Im Bereich der Felberstraße Richtung Westbahnhof stand neben Mistkübeln ein Karton mit Babykatzen und einer ausgewachsenen Katze. Ohne Luftlöcher, Wasser oder Futter wurden die erst wenigen Wochen alten Kitten mit ihrer Mutter neben einer stark befahrenen Straße zurückgelassen.



Sofort war die Tierrettung der Stadt Wien zur Stelle und brachte die Katzenfamilie ins TierQuarTier, wo die Samtpfoten umfassend tierärztlich untersucht wurden. „Unsere Tierärztinnen schätzen die Kitten auf vier Wochen, die Mutterkatze dürfte in etwa zwei Jahre jung sein. Allen Tieren geht es den Umständen entsprechend gut; vorrangig ist, dass sie sich nun von den Strapazen erholen können.“, informiert Betriebsleiter Thomas Benda. „Tragische Schicksale kennen wir leider zur Genüge. Und trotzdem bin ich fassungslos darüber, wie jemand diese unschuldigen Katzen wie Müll entsorgt hat. Untertags hatte es in Wien über 30 Grad – kaum auszumalen, wie es den Kitten gehen würde, wären sie nicht rechtzeitig entdeckt worden!“, so Benda weiter.



Mittlerweile durfte die gesamte Katzenfamilie zu einer erfahrenen Pflegestelle übersiedeln, wo die sieben Kitten und deren Mama liebevoll um- und versorgt werden. „Sobald ihr Alter und gesundheitlicher Zustand es zulässt, werden die Babykatzen und ihre Mama in neue, schöne Zuhause vermittelt. Zwar war ihr Start ins Leben nicht der beste, – wir werden uns aber darum kümmern, dass ihr restliches Leben dafür umso schöner wird.“, verspricht Benda.



Das TierQuarTier setzt nun auf die Hilfe der Bevölkerung: Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen, woher die ausgesetzten Tiere stammen?

Dann melden Sie sich bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60.

Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro!



Pressebilder in Kürze abrufbar unter www.wien.gv.at/pressebilder



Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Putz, MA

TierQuarTier Wien

Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien

Mobil: +43 660/8049703

E-Mail: a.putz @ tierquartier.at

www.tierquartier.at