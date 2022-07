FPÖ - Nepp: Wieder muslimische Zuwanderer unter Verdacht der sexuellen Belästigung

Es gibt keinen Aufenthaltsgrund für Marokkaner im Bundesgebiet

Wien (OTS) - Entsetzt über den neuerlichen Vorfall durch sexuelle Belästigung von jungen Oberösterreicherinnen in Favoriten durch muslimische Männer zeigt sich FPÖ-Wien Obmann, Stadtrat Dominik Nepp und stellt fest, dass es grundsätzlich keinen logischen Aufenthaltsgrund für Marrokaner in Österreich gibt. „Die reine Wirtschaftsflucht ist der wahre Grund für die Völkerwanderung aus Nordafrika nach Europa und Wien,“ stellt Nepp fest und fordert einmal mehr ein härteres Asylrecht und ein rigoroses Abschieben von straffälligen Asylwerbern. „Österreich und Wien kann nicht Weltsozialamt sein und sich auch nicht um die kulturellen Probleme aus aller Welt kümmern.“ Abschließend erinnert der Freiheitliche an den grotesken Umstand, dass die Stadt Wien selbst Asylwerbern mit abgelehntem Asylstatus Sozialhilfe und Mindestsicherung ausbezahlt. „Im Sinne der Sicherheit aller Wienerinnen und Wiener ist dieses unfassbare Vorgehen umgehend einzustellen.“

