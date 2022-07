Blimlinger/Prammer erfreut über den Start von VERA im September

Die Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch in Kunst, Kultur und Sport nimmt ihre Arbeit auf

Wien (OTS) - Heute hat Kultur- und Sportminister Werner Kogler gemeinsam mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer bekanntgegeben, dass die neu geschaffene Vertrauens- und Beratungsstelle gegen Machtmissbrauch unter dem Namen VERA im September startet.

„Ob im Film, im Theater, bei Festivals, Turnieren oder Camps: Machtmissbrauch in Kunst, Kultur und Sport hat eine lange Geschichte und ein System. Dieses System soll durch die neu geschaffene Vertrauensstelle, die im Kulturausschuss im Parlament beschlossen wurde, ein Stück weit aufgebrochen werden“, zeigen sich die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, und Sportsprecherin der Grünen, Agnes Prammer, zuversichtlich.

Fälle von Machtmissbrauch im Österreichischen Kunst-, Kultur- und Sportbetrieb haben in den letzten Jahren immer wieder negative Schlagzeilen gemacht. Sexualisierte Übergriffe auf die Ex-Skifahrerin Nicola Werdenigg, die Causa Gustav Kuhn bei den Festspielen in Erl, der Fall des zu einer Haftstrafe verurteilten Ex-Rektors des Mozarteums und letztlich auch die Zustände in der Ballettschule der Wiener Staatsoper haben gezeigt, wie autoritäre bzw. patriarchale Strukturen in Kunst, Kultur und Sport zu Missbrauchsfällen führen können. Die Parallelen sind dabei nicht zu übersehen: Sowohl in der Kunst und Kultur als auch im Sport wird intensiv und isoliert geprobt und trainiert, es herrschen oft steile Hierarchien und existenzielle Abhängigkeiten junger Menschen von übergeordneten Entscheidungsträgern.

„Die Vertrauensstelle war und ist dringend notwendig und kann nun endlich arbeiten. Wir haben sie ins Regierungsprogramm reinverhandelt, im Parlament mit großer Mehrheit beschlossen und jetzt wird sie umgesetzt. Das ist ein großer Schritt für die Grüne Kunst-, Kultur- und Sportpolitik“, so Blimlinger und Prammer.

