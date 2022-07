Das ORF Niederösterreich Sommerprogramm 2022

Ein Überblick über die Höhepunkte des ORF Niederösterreich Sommerprogramms

St. Pölten (OTS) - Die Sommertour geht mit einem neuen Teammitglied in die Saison 2022 und widmet sich mit einer Spezialausgabe am 15. August dem Jahrhunderthochwasser vor 20 Jahren. Radio NÖ ist noch bis 8. Juli auf Tour durch die Freibäder und berichtet heuer wieder vom Grafenegg Festival und auch vom wieder geplanten Frequency Festival in St. Pölten. Hier finden Sie einen Überblick über die Höhepunkte des ORF Niederösterreich Sommerprogramms.

30 ORTE IN 30 TAGEN – DIE ORF-NÖ-SOMMERTOUR

Von 11. Juli bis 19. August, jeweils Montag bis Freitag auf Radio Niederösterreich, in „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at

In „NÖ heute“ touren heuer erstmals Kati Bellowitsch und in bewährter Weise Rudi Roubinek durch das Bundesland und zeigen die Besonderheiten der Gemeinden und was man im Sommer in Niederösterreich erleben kann. Kati Bellowitsch wird von ORF-NÖ-Reporter Thomas Koppensteiner begleitet, Rudi Roubinek von ORF-NÖ-Reporterin Pia Seiser. Die beiden Teams wechseln sich von Montag bis Freitag täglich ab. Zu sehen in „NÖ heute“ um 19.00 Uhr, ORF2/N. Jeden Freitag wird es zudem eine Publikumschallenge für die jeweilige Gemeinde geben.

Radio NÖ sendet von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 16 Uhr live aus dem Sommertourbus. Das ist ein mobiles Radiostudio, in dem man den Moderatorinnen und Moderatoren David Pearson, Jennifer Frank, Claudio Schütz, Clemens Krautzer, Birgit Perl, Tanja Karssemeijer, Robert Deutenhauser und Thomas Schwarzmann beim „Radio machen“ zuschauen kann. Besonders mutige Besucherinnen und Besucher dürfen auch selbst einen Sommerhit am Mischpult starten oder den Wetterbericht ins Mikrofon sprechen.

Bei der Sommertour erkunden die Radio NÖ Reporterinnen und Reporter die schönsten Ausflugsziele des Landes, von der Tropfsteinhöhle bis zur Sternwarte, vom Bierkrugmuseum bis zum Pecherlehrpfad. Im Sommertourbus erzählen Gäste aus der Region, was bei Ihnen los ist – vom Laientheater bis zum Ferienspiel, vom Traktorclub bis zum Ritterfest. Dabei werden auch grenzüberschreitende Initiativen aus Tschechien und der Slowakei präsentiert.

Der Radio NÖ Sommertourbus wird immer an leicht erreichbaren, zentralen Plätzen in den Gemeinden Station machen. Los geht´s am 11.Juli am Parkplatz des Keltendorfs bei Schwarzenbach im Bezirk Niederösterreich. Und das sind die weiteren Stationen:

Die erste Woche:

• 11. Juli 2022: Schwarzenbach (Bez. Wiener Neustadt)

• 12. Juli 2022: Ertl (Bez. Amstetten)

• 13. Juli 2022: Hainburg (Bez. Bruck an der Leitha)

• 14. Juli 2022: Haugsdorf (Bez. Hollabrunn)

• 15. Juli 2022: Spitz (Bez. Krems)

Die zweite Woche:

• 18. Juli 2022: Kautzen (Bez. Waidhofen an der Thaya)

• 19. Juli 2022: Winzendorf-Muthmannsdorf (Bez. Wr. Neustadt)

• 20. Juli 2022: Hohenwarth-Mühlbach (Bez. Hollabrunn)

• 21. Juli 2022: Lichtenau (Bez. Krems)

• 22. Juli 2022: Zeillern (Bez. Amstetten)

Die dritte Woche:

• 25. Juli 2022: Gumpoldskirchen (Bez. Mödling)

• 26. Juli 2022: Herzogenburg (Bez. St.Pölten)

• 27. Juli 2022: Staatz (Bez. Mistelbach)

• 28. Juli 2022: Drosendorf-Zissersdorf (Bez. Horn)

• 29. Juli 2022: Bad Vöslau (Bez. Baden)

Die vierte Woche:

• 1. August 2022: Mönichkirchen (Bez. Neunkirchen)

• 2. August 2022: Gablitz (Bez. St. Pölten)

• 3. August 2022: Kirchberg am Wechsel (Bez. Neunkirchen)

• 4. August 2022: Gmünd

• 5. August 2022: Korneuburg

Die fünfte Woche:

• 8. August 2022: St. Anton an der Jeßnitz (Bez. Scheibbs)

• 9. August 2022: Hagenbrunn (Bez. Korneuburg)

• 10. August 2022: Ottenschlag (Bez. Zwettl)

• 11. August 2022: Hainfeld (Bez. Lilienfeld)

• 12. August 2022: Jedenspeigen (Bez. Gänserndorf)

Die sechste Woche:

• 15. August 2022: Grafenwörth (Bez. Tulln)

• 16. August 2022: Hernstein (Bez. Baden)

• 17. August 2022: Texingtal (Bez. Melk)

• 18. August 2022: Sieghartskirchen (Bez. Tulln)

• 19. August 2022: Zwettl

Auf noe.ORF.at gibt es jede Woche den Tourplan und die wichtigsten Infos zu den Sommertour-Gemeinden kompakt zusammengefasst. Einen Blick hinter die Kulissen der Sommertour und interessante Einblicke in die Gemeinden findet man täglich auf der Facebook- und Instagram-Seite des ORF NÖ.

20 JAHRE JAHRHUNDERTHOCHWASSER

Österreich-Bild: Sonntag, 10.Juli 2022, 18.25 Uhr, ORF 2

„NÖ heute“-Spezial: Montag, 15. August 2022, 19.00 Uhr, ORF2/N

In einem Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Robert Friess, Kamera: Helmut Muttenthaler) schildern Betroffene 20 Jahre danach die Ereignisse von damals. Es begann in der Nacht zum 7. August 2002 - das Hochwasser kam in zwei Wellen. Zunächst mussten Tausende Menschen entlang des Kamps ihre Häuser verlassen, während der Aufräumarbeiten führte neuerlicher starker Regen zum Hochwasser an der Donau. Erst am 15. August ging das Wasser überall zurück. Das Ö-Bild „Die Macht des Wassers - 20 Jahre nach der Jahrhundertflut“ ist am 10. Juli um 18.25 Uhr in ORF 2 zu sehen.

„NÖ heute“ widmet sich ab 8. August dem Programmschwerpunkt zur Jahrhundertflut. Am 15. August um 19.00 Uhr moderiert Werner Fetz live aus Grafenwörth, zu sehen in ORF 2/N. Mit Rückblicken, Interviews mit Augenzeuginnen und Augenzeugen und den emotionalsten Bildern zum Jahrhunderthochwasser 2002. An diesem Montag gibt es auf Radio NÖ eine Sommertour-Spezialsendung mit Alice Herzog – ebenfalls live aus Grafenwörth. Die Gemeinde war vor 20 Jahren vom Jahrhunderthochwasser massiv betroffen. In der Spezialausgabe der Sommertour blicken Gäste aus ganz Niederösterreich auf die damaligen Ereignisse zurück.

THEATERFEST NÖ

Bis inklusive 12. August berichtet der ORF NÖ jeden Samstag in einer eigenen Sendereihe nach „NÖ heute“ von den Premieren der 20 Spielstätten des „Theaterfest NÖ“, ebenso mit Ausblicken auf Radio NÖ und noe.ORF.at.

DER FESTIVAL AUGUST

• Grafenegg Festival

Das Festival findet heuer von 13. August bis 4. September statt. Auch in dieser Saison begleitet der ORF NÖ das Grafenegg Festival mit Berichten in „NÖ heute“, auf Radio Niederösterreich und auf noe.ORF.at.

• Theaterfestival HIN & WEG

Litschau wird vom 12.-21. August wieder zur Bühne für das Theaterfestival HIN & WEG – der ORF NÖ berichtet auch von diesem Festival, das heuer zum 5. Mal stattfindet - unter dem Motto „Vorfahren!“

• Frequency Festival

Auch vom Frequency in St. Pölten berichtet der ORF NÖ in all seinen Medien. Das Musikfestival findet nach zweijähriger Pause vom 18.-20. August statt und bringt nationale und internationale Rock- und Popgrößen auf die Bühne.

100 JAHRE NIEDERÖSTERREICH

Seit Beginn des Jahres begleitet der ORF NÖ das Bundeslandjubiläum in all seinen Medien. Auch über den Sommer mit der historischen Sendereihe am Montag und Freitag auf Radio NÖ und in „NÖ heute“. Auf noe.ORF.at sind die 100 Videos mit den prägendsten Ereignissen des Landes abrufbar. Außerdem ist online seit März auch der Podcast zu „100 Jahre NÖ“ verfügbar, in dem Expertinnen, Zeitzeugen und prominente Persönlichkeiten das Publikum auf eine akustische Zeitreise mitnehmen.

Am 3. September findet in St. Pölten das Landhausfest statt. Auf der Festbühne treten auf: Simone und Charly Brunner, Francine Jordi, Nik. P., Marc Pircher und Alle Achtung.

Radio NÖ sendet live: von 15.00-16.00 Uhr ein Radio 4/4 und ab 20.00 Uhr das Konzert von Nik P. Im Fernsehen berichtet der ORF NÖ ebenfalls live vom Landhausfest in einer TV-Sondersendung ab 18.00 Uhr, die österreichweit in ORF 2 ausgestrahlt wird. Tagsüber lädt auch der ORF NÖ sein Publikum zum Tag der offenen Tür ins Landesstudio ein.

Am 15. September berichtet der ORF NÖ vom Festakt „100 Jahre NÖ“ aus dem Palais NÖ in Wien – ebenfalls mit einer Übertragung, die österreichweit in ORF 2 zu sehen sein wird.

KÖSTLICH KULINARISCH GEGRILLT

„NÖ heute“: Montag bis Freitag, 4.-8- Juli, 19.00 Uhr, ORF 2/N

In dieser Woche gibt es in „NÖ heute“ besondere Grilltipps in fünf Spezialausgaben der Rubrik „Köstlich Kulinarisch“. Birgit Brunner und Robert Morawec zeigen dabei gemeinsam mit den Grilltitanen Adi Bittermann und Adi Matzek was beim Grillen alles möglich ist. So werden etwa ein „Ziegelstein-Hendl“ oder „stehender Saibling“ gegrillt.

„RADIO NÖ AUF TOUR“

Noch einmal meldet sich das Radioteam aus einem Freibad in Niederösterreich. Claudio Sunk moderiert am 8. Juli von 13.00 bis 16.00 Uhr live aus dem Erlebnis[Frei]Bad Aqua Nova in Wr. Neustadt.

„DIE SUPER-SOMMER-PARTY“ AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

Jeden Samstag von 20 Uhr bis Mitternacht, bis 27. August 2022 auf Radio Niederösterreich

Ob für den Feierabend mit Freunden oder das Gartenfest mit der Familie zum Geburtstag - Radio Niederösterreich liefert jeden Samstag ab 20 Uhr die größten Hits und schönsten Oldies passend zu Ihrer Wochenendplanung – mit der „Super-Sommer-Party“.

ERFRISCHENDES FÜR DEN SOMMER – KÜHLENDE KÖSTLICHKEITEN

Jeden Samstag von 11-12 Uhr, auf Radio Niederösterreich, 6. bis 27. August 2022

Am Höhepunkt des Sommers gibt es von Radio Niederösterreich-Köchin Andrea Karrer an den vier Samstagen im August Tipps für kühlende Köstlichkeiten, wie Eis oder geeiste Torten und wir kochen mit kühlenden Zutaten, wie Gurken oder Obst. Zu hören von 6.-27. August bei „Radio NÖ am Samstagvormittag“ zwischen 11 und 12 Uhr. Die Rezepte zum Nachkochen gibt es auf noe.ORF.at.

