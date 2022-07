Fahrbahnsanierung B 19 mit neuer Abbiegespur Nest abgeschlossen

LR Schleritzko: Hebung der Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße B 19 wurde im Bereich der Ortschaft Nest auf einer Länge von rund 500 Metern saniert. Kürzlich hat Landesrat Ludwig Schleritzko die offizielle Baufertigstellung der neuen Abbiegespur samt Fahrbahnsanierung der B 19 im Bereich „Leitsberg – Nest“ in Altlengbach vorgenommen. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Neulengbach in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region aus. Die Gesamtkosten von rund 120.000 Euro werden zur Gänze vom Land getragen.

Landesrat Ludwig Schleritzko meinte dazu: „Die neu errichtete Abbiegespur und die Fahrbahnsanierung im Zuge der B 19 hier im Bereich Leitsberg – Nest in der Gemeinde Altlengbach werden wesentlich dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen“.

Im Jahr 2021 wurde die Fahrbahn der B 19 im Bereich der Tankstelle in Nest verbreitert, um eine Linksabbiegespur für die neuen Wohnhäuser zu ermöglichen. Aufgrund dieser baulichen Änderung und der vorhandenen Schäden entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 19 im Ortsgebiet von Nest nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Um ein sicheres Abbiegen zu den neuen Wohnhäusern zu ermöglichen, hat das Land gemeinsam mit der Marktgemeinde Altlengbach die Errichtung eines Linksabbiegers sowie eine Fahrbahnsanierung auf einer Länge von rund 500 Metern im Zuge der Landesstraße B 19 beschlossen.

Eine Verbreiterung der B 19 für den neuen Abbiegestreifen in die Ortschaft Nest sowie der Einbau diverser Leitungen wurde bereits 2021 hergestellt. Heuer wurde die Fahrbahn der B 19 im betreffenden Bereich (Kilometer 1,4 – Kilometer 1,9) in einer Stärke von zehn Zentimetern abgefräst. Danach erfolgte der Einbau einer sechs Zentimeter starken Binderschichte und einer vier Zentimeter starken Deckschichte und abschließend wurden die Bodenmarkierungen aufgebracht, Leiteinrichtungen versetzt und das Bankett wiederhergestellt. Die Fahrbahn wurde entsprechen den örtlichen Verhältnissen in einer Breite von 6,2 Metern ausgeführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

