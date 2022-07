Schulschluss: 240.000 Wiener Schüler:innen starten in die Ferien

Wien (OTS) - Wien, (OTS) Zum Abschluss des Schuljahres besuchten heute Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart die Volksschule Florian-Hedorfer-Straße 20 in Wien-Simmering. Stellvertretend für insgesamt fast 240.000 Schüler*innen wünschten sie den Kindern der 2A Klasse Volksschule sowie den Padagog*innen eine schöne und erholsame Ferienzeit.



Bildungsdirektor Heinrich Himmer: „Ich gratuliere allen Wiener Schüler*innen zu ihren Leistungen in diesem Schuljahr und wünsche tolle Ferien! Pädagog*innen, Schüler*innen und Eltern haben eindrucksvoll gezeigt, dass gemeinsam auch große Herausforderungen zu schaffen sind. Jetzt ist Zeit durchzuatmen und den Sommer zu genießen.“



Stadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass die Belastung für alle sehr groß war. Insofern bin ich froh und stolz, dass das Schuljahr dennoch ordnungsgemäß abgeschlossen werden konnte. Das spricht für den enormen Einsatz der Schülerinnen und Schüler und des gesamten Schulpersonals. Ich wünsche allen nun einen schönen und erholsamen Sommer, Sie alle haben sich die Ferien redlich verdient!“

