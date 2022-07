Donaustadt: Saison-Start der „Bühne Donaupark 2022“

Dennis Jale (2.7.), Wiener Wahnsinn (3.7.), Info: 0664/88 22 67 10

Wien (OTS) - Wien, (OTS) Die diesjährige Sommer-Saison der „Bühne Donaupark“ (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee) fängt am Samstag, 2. Juli, an. Bis Sonntag, 21. August, erwartet das Publikum ein buntes Unterhaltungsprogramm mit den Schwerpunkten „Musik“, „Kabarett“, „Wienerisch“ und „Kinder“. Verantwortlich für die Zusammenstellung ist der Präsident des „Kultur-Vereins Donaustadt“, Herbert Sobotka. Bei der Auftaktveranstaltung am Samstag, 2. Juli, informieren von 17.00 bis zirka 18.00 Uhr der Vereinschef und prominente Künstler*innen über den vielfältigen Spielplan. Um 19.30 Uhr beginnt das erste Konzert in der Saison 2022: Der Sänger „Dennis Jale“ kommt mit der Kapelle „Jam Gang“ und dem Gast-Star „Niddl“ in den Donaupark und begeistert seine Zuhörer*innen mit der Show „Great American Evergreens“. Genauso empfehlenswert ist am Sonntag, 3. Juli, der Auftritt der Gruppe „Wiener Wahnsinn“. Die „Kult-Band aus der Donaustadt“ spielt ab 19.30 Uhr hinreißenden „Wiener Rock“ und der Hit „Deppert sein“ wird sicherlich nicht fehlen. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt gratis und es sind die aktuellen Corona-Richtlinien zu beachten. Auskunft: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“) und E-Mail office@kv22.at.

Alle Veranstaltungen im Internet: www.buehnedonaupark.at

Jeweils Freitag, Samstag und Sonntag stehen beliebte heimische Künstler*innen auf der „Bühne Donaupark“, darunter Peter Rapp, Andy Lee Lang, Nina Hartmann, Kurt Strohmer, Christoph Fälbl, Christl Prager, die „Sirtaki Schrammeln“ mit Charlotte Ludwig sowie die Rock’n Roll-Formation „Legendary Daltons“. Generell ist der Zutritt kostenlos. Der Bezirk, „Stadt Wien Kultur“ und andere Partner fördern das Sommer-Projekt. Einen detaillierten Spielplan der Freiluft-Bühne im idyllischen Donaupark lesen Interessierte im Internet: www.buehnedonaupark.at.

Allgemeine Informationen:

Sänger Dennis Jale: www.dennis-jale.com/

Entertainer Peter Rapp: www.peter-rapp.at/

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse