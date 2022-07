Stadtgeschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt: Der Brunnenmarkt im Wandel. gestern → heute → morgen!

Eröffnung der Wanderausstellung im öffentlichen Raum Ottakrings heute Abend mit einem Konzert von EsRAP am Yppenplatz

Wien (OTS) - Den Brunnen gibt es seit dem Jahr 1880 nicht mehr, aber der Markt ist höchst lebendig und daher in steter Veränderung begriffen. „Der Brunnenmarkt im Wandel. gestern → heute → morgen“ heißt die Ausstellung, die sich der Geschichte dieses zentralen Ortes in Ottakring widmet und heute Abend (1. Juli, 18:30 Uhr) mit einem Konzert von EsRAP am Yppenplatz eröffnet wird.

Die Ausstellung, die im öffentlichen Raum stattfindet und im Sommer durch den Bezirk wandern wird, basiert auf einem langjährigen Forschungsprojekt von Cornelia Dlabaja an der Universität Wien zum Markt und seinen Migrationsgeschichten. Daher wird die gemeinsam mit Vincent Weisl, Curatorial Fellow am Wien Museum, konzipierte Ausstellung lokale Stadtgeschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln unmittelbar vor Ort erzählen. In sechs Kapiteln wird die bislang nicht erzählte Geschichte des Wandels, der Arbeit und Migration, des Protests, der Stadtentwicklung und des Arbeitsalltags am Markt beleuchtet.

Kaup-Hasler: Die verborgenen, nicht offensichtlichen Geschichten sichtbar machen



„Immer, wenn ich eine Stadt neu kennenlernen will, besuche ich die lokalen Märkte. Ein Markt ist stets ein buntes Potpourri aus Sinneseindrücken, polyphonen Stimmen und Menschen, aber es gibt auch die verborgenen, nicht offensichtlichen Geschichten. Es freut mich sehr, dass diese gesammelten und erforschten Erzählungen nun Eingang in diese Ausstellung gefunden haben und im öffentlichen Raum so viele Menschen erreicht“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Wir freuen uns, dass das Wien Museum im Rahmen von Bezirksmuseen Reloaded dazu beitragen konnte, Wiens spannungsreiche Geschichte am Beispiel des Brunnenmarkts sichtbar zu machen. Hier ist eine Ausstellung entstanden, die wiederum unsere Museumsarbeit zur Stadtentwicklung bereichert,“ erklärt der Direktor des Wien Museum Matti Bunzl.

„Der Brunnenmarkt ist einer der lebendigsten und vielfältigsten Orte Ottakrings und hat sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich weiterentwickelt. Im Ranking des „Time-out“ Magazins wird es als einer der beliebtesten Trend-Plätze Europas genannt. Als Bezirksvorsteher bin ich stolz einen Beitrag zur Geschichte dieses Ortes leisten zu können und das Gebiet so gut wie möglich zu fördern und weiterzuentwickeln“, freut sich Bezirksvorsteher Franz Prokop.

Genese des Ausstellungsprojekts

„Der Brunnenmarkt im Wandel. gestern → heute → morgen“ ist eine Kooperation von „Bezirksmuseum Reloaded“, der Servicestelle des Wien Museums für die Bezirksmuseen, und dem Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Dort hat Cornelia Dlabaja im Rahmen ihrer Studien und mit Studierenden in Lehrforschungsprojekten Interviews mit Markthändler*innen, Anrainer*innen, Unternehmer*innen und Bewohner*innen geführt. Ausschnitte aus den Erzählungen und Erfahrungen fließen in die Ausstellungskapitel mit ein. Im Rahmen der universitären Studien entstand auch die Online-Ausstellung zu „Der Brunnenmarkt im Wandel. gestern → heute → morgen“, die auf der Webseite www.migrationsgeschichte.com zu finden ist.

Laufzeit und Orte

„Der Brunnenmarkt im Wandel. gestern → heute → morgen“ wird von Juli bis Oktober 2022 an drei verschiedenen öffentlichen Plätzen des 16. Bezirks zu sehen sein:

Yppenplatz: 1. 7. bis 1. 8. 2022

Richard-Wagner-Platz: 2. 8. bis 15. 9. 2022

Garage Grande: 16.9. bis 31.10.2022

Eröffnungskonzert

EsRAP

1. Juli 2022, 18:30 Uhr, Yppenplatz, 1160 Wien

Begleitprogramm

Im Laufe des Sommers finden eine Reihe von Walks und Workshops statt.

Do, 21. 7. 2022, 17 Uhr

Kuratorinenführung mit Cornelia Dlabaja

Treffpunkt: U-Bahnstation Josefstädterstraße Ausgang Neulerchenfelder Straße

Link zur Anmeldung: https://www.eventbrite.at/manage/events/370371359707/details?showEventMigratedBanner=1

Do, 4. 8. 2022, Uhzeit tbd

„My story, your story, our story“ vor dem Richard-Wagner-Platz

Workshop mit Kindern und Jugendlichen

Do, 15. 9. 2022, 17 Uhr

Insta Walk durch den Brunnenmarkt

Do, 15. 9. 2022, 17 Uhr

Treffpunkt: U-Bahnstation Josefstädterstraße, Ausgang Neulerchenfelder Straße

Fr, 23. 9. 2022, 18 Uhr

Podiumsdiskussion in der Garage Grande: „Das Brunnenviertel im Wandel: My story, our story, who‘s Story?“

Eine Podiumsdiskussion über kuratorische Praktiken im Kontext von Migrationsgesichte und Fragen des kollaborativen Arbeitens in der Ausstellungsarbeit

