MEIN VATER, DER FÜRST von Lukas Sturm und Lila Schwarzenberg

feiert seine Weltpremiere am Karlovy Vary Film Festival

Wien (OTS) - Sabotage Films & Neulandfilm Produktion präsentieren:



MEIN VATER, DER FÜRST am 5. Juli um 19 Uhr in Anwesenheit von Karl und Lila Schwarzenberg und Lukas Sturm am Intern. Film Festival Karlovy Vary

Der Film erzählt die ungewöhnliche Geschichte von Lila und ihrem Vater Karl Schwarzenberg, der jahrelang Europas Politik mitprägte.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren treffen sie sich immer wieder zum Gespräch. Das Ergebnis ist ein sehr intimes Porträt zweier Menschen, die sich vertraut und fremd zugleich sind.

Vor dem Hintergrund einer von Schicksalsschlägen geprägten Familiengeschichte bemühen sich die beide aufrichtig einen Weg zueinander zu finden.

Kinostart in Österreich: 9. September 2022



Buch & Regie: LUKAS STURM, LILA SCHWARZENBERG

Produzenten: GERNOT SCHAFFLER, THOMAS BRUNNER

Executive Producers: PETER MORGAN, KAROL MARTESKO-FENSTER

Musik: WALTER WERZOWA

Schnitt: MONIKA WILLI, THOMAS VONDRAK



Verleih: FILMLADEN

hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF (Film/Fernseh-Abkommen)und Unterstützung des Austrian Film Instituts (OFI)

WELTPREMIERE

in Anwesenheit von Karl und Lila Schwarzenberg und Lukas Sturm und Team

Datum: 05.07.2022, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Karlovy Vary, Tschechische Republik

Url: https://www.kviff.com/en/programme/film/59/36411-my-father-theprince

Kinostart Österreich

mit Sondervorstellungen in Anwesenheit von Karl und Lila Schwarzenberg, Lukas Sturm und Team

Datum: 09.09.2022, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Wien, Linz, St. Pölten, Baden, Innsbruck, Graz, Salzburg, Österreich

Url: https://www.meinvaterderfuerst.at/

Rückfragen & Kontakt:

IJK | presse+marketing

Ines Kaizik-Kratzmüller

ines @ kratzmueller.com