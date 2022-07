Österreichischer Cartellverband: Lukas Veitschegger neuer Präsident

Als größter Akademikerverband des Landes tragen wir eine besondere Verantwortung für akademische Freiheit in unserer Hochschullandschaft. Das heißt: Wir treten der gerade in der akademischen Bubble verbreiteten Cancel Culture vehement entgegen Lukas Veitschegger, ÖCV-Präsident

Wien (OTS) - Lukas Veitschegger steht ab dem 1. Juli an der Spitze des Österreichischen Cartellverbandes (ÖCV). Der 25-jährige, aus Oberösterreich stammende Student der Rechtswissenschaften leitet ein Jahr lang gemeinsam mit seinem Team der Katholischen Studentenverbindung Rudolfina Wien das Verbandsgeschehen.

Das kommende Studienjahr dreht sich um die Themen „Werte – Wissenschaft – Wirtschaft“ und das gesellschaftliche Engagement nach den vier ÖCV-Prinzipien: Katholischer Glaube, Patriotismus, Wissenschaftspflege und Lebensfreundschaft.

Der ÖCV widmet sich im kommenden Studienjahr besonders der akademischen Freiheit und will kraftvollen Unternehmergeist befördern. ÖCV-Präsident Veitschegger hierzu:

Zum Wirtschaftsschwerpunkt führt er aus: „Die Generation Z und Generation Corona blickt mit großer Verunsicherung in die Zukunft. Als ÖCV wollen wir eine andere Vision aufzeigen: Wir erwarten von unseren Mitgliedern seit jeher hohe Eigenverantwortung, Engagement für die Gesellschaft und besondere Leistungsbereitschaft.”

Lukas Veitschegger regt an, auch über den Tellerrand hinauszublicken und Wissenschaft und Wirtschaft weiter zu vernetzen: “Innovation gelingt am besten, wenn sich alle Beteiligten aus Wissenschaft und Wirtschaft an einen Tisch setzen, um gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Diesen Dialog wollen wir im kommenden Jahr intensiv führen.”

Die österreichweit 50 ÖCV-Verbindungen haben etwa 13.000 hochqualifizierte Mitglieder aus den verschiedensten Disziplinen und Generationen. Sie eint, dass sie alle denselben Werten verpflichtet sind.

