AMS Wien: Um ein Drittel mehr offene Stellen als vor einem Jahr

AMS Wien bietet kurze Intensiv-Auffrischungen für Arbeitskräfte in Gastronomie und Tourismus für rasche Vermittlung in diesen Bereichen

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Juni 2022 im Jahresvergleich um 18,9 Prozent auf 98.585 zurückgegangen, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulung um 6,4 Prozent auf 33.981 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 13,7 Prozent (20.972 Betroffene) kleiner geworden.

Die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 19,1 Prozent geringer geworden, die der Unter-25-Jährigen um 2,5 Prozent.

Derzeit haben die Wiener Unternehmen das AMS Wien mit der Besetzung von 20.623 offenen Stellen betraut, das sind um 32,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. „Wir bemerken, dass der Bedarf an Arbeitskräften jetzt so groß ist wie schon sehr lange nicht“, sagt Arbeitsmarktexperte Martin Erhard-Kainz vom AMS Wien. „Zugleich werden nun viele Menschen, die die Corona-Zeit für eine Höherqualifizierung genutzt haben, mit den Schulungen fertig. Sie können wir nun gut in Jobs bringen.“

Um den Arbeitskräftebedarf der Wiener Betriebe zu stillen, bietet das AMS Wien nun auch Qualifizierungen an, die die Menschen sehr rasch bereit für den Job machen. Erhard-Kainz: „Das sind etwa 14tägige Auffrischungs-Schulungen für jene, die bereits Erfahrung im Gastro-und Tourismusbereich und in diesem Bereich nun gute Berufschancen haben.“

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Juni in Hotellerie und Gastronomie um 30,1 Prozent zurückgegangen, in der Warenproduktion um 20 Prozent, im Einzelhandel um 18,8 Prozent und im Bau um 15,6 Prozent.

Auch haben dieser Tage die ersten Arbeitsuchenden ihre Ausbildungen im Rahmen der Umweltstiftung begonnen. Sie fördert Aus- und Weiterbildung im Bereich von „Green Jobs“ und ist ein gemeinsames Projekt des Arbeitsministeriums und des Klimaschutzministeriums sowie der Sozialpartner in enger Kooperation mit dem AMS.

