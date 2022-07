Der „Bürgeranwalt“: Rehabilitation nach schwerem Arbeitsunfall. Wer übernimmt die Kosten?

Am 2. Juli um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 2. Juli 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Rehabilitation nach schwerem Arbeitsunfall. Wer übernimmt die Kosten?

Beim Ausladen eines Containers hat sich der 38-jährige Lkw-Fahrer Robert H. vergangenes Jahr am Kopf verletzt und ist nun schwer behindert. Weder die AUVA noch das Land Niederösterreich wollen jetzt die Kosten für Unfallheilbehandlung bzw. Betreuung übernehmen und verweisen auf die Zuständigkeit des jeweils anderen. Die Mutter von Herrn H. hat nun Volksanwalt Bernhard Achitz um Hilfe gebeten.

Nachgefragt: Groteske um Absonderungsbescheide. Gibt es eine Lösung?

Nachdem ein Mitarbeiter in einem Wiener Unternehmen an Covid-19 erkrankt war, wurden neun seiner Kolleginnen und Kollegen von der Behörde dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Acht bekamen in weiterer Folge einen Absonderungsbescheid. Damit bekam der Betrieb die Löhne vom Staat ersetzt. Doch ein Mitarbeiter bekam keinen Absonderungsbescheid. Nach der Berichterstattung in der Sendung „Bürgeranwalt“ gibt es nun eine Lösung.

Kunstfehler bei Geburt: Bleiben Eltern auf Pflegekosten sitzen?

Wegen eines ärztlichen Kunstfehlers bei der Geburt wird die heute 14-jährige Anna Maria H. aus dem Burgenland für immer schwer behindert bleiben. Sie benötigt rund um die Uhr Betreuung durch ausgebildetes Fachpersonal. Die Kosten dafür muss laut Gericht die Burgenländische Krankenanstalten Gesellschaft (KRAGES) bezahlen. Doch die will die vorgelegten Rechnungen nicht mehr zur Gänze übernehmen. Die Eltern von Anna Maria müssen nun selbst Geld vorstrecken und fürchten um ihre Existenz.

Hindernis Elektroroller

Vor allem in Städten sind auf Gehsteigen abgestellte Leihroller für blinde Menschen gefährliche Hindernisse. Der Blinden- und Sehbehindertenverband fordert strengere Regeln für Betreiberfirmen und Sofortmaßnahmen.

