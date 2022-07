Bierpartei löst Wahlversprechen ein und ruft zur Unterstützung auf: „Werdet Teil unserer durstigen Bewegung!“

Donnerstag, 30. Juni, eröffnete Marco Pogo mit Freibier den Bierbrunnen am Wiener Schwarzenbergplatz. Mehr als 1.000 Menschen folgten der erfrischenden Einladung.

Wien (OTS) - Bierparteivorsitzender Dominik Wlazny alias Marco Pogo lud seine immer größer werdende Anhängerschaft im Rahmen einer Kundgebung zur Eröffnung des Bierbrunnens ein, den er bei der letzten Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl 2020 versprochen hatte.

Dominik Wlazny: „Es erfüllt mich mit Stolz – und auch Durst – heute hier zu stehen und mein großes Wahlversprechen in seiner perfekten Umsetzung zu präsentieren: Hier ist er, euer Bierbrunnen“.

Seit Amtsantritt vor zwei Jahren hat die Bierpartei mit ihren elf BezirksrätInnen mehr als 350 Anträge eingebracht. In seiner Ansprache an die begeisterte Menge betonte Gründer und Parteivorsitzender Dominik Wlazny nochmals die Eckpfeiler des Parteiprogramms: Breite Kulturförderung! Bus & Bim statt Auto hin! Hopfen und Malz – Klima erhalt‘s! Gleichzeitig warb er um Unterstützung für seinen Weg in die Hofburg: „Werdet Teil unserer durstigen Bewegung!“

Somit stellt die Bierbrunneneröffnung zugleich den inoffiziellen Auftakt zur Unterstützungskampagne für das Antreten zur Wahl des Bundespräsidenten.

Die Bierpartei muss dazu im Zeitraum zwischen 9. August und 2. September 2022 mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen einsammeln, welche nur am Hauptwohnsitz-Gemeindeamt unterschrieben werden können und danach im Original an die Partei geschickt werden müssen. Mehr Informationen unter: www.bierpartei.eu

