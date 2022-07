Isosport übernimmt polnischen Kunststoff-Spezialisten Novo Tech von Avallon MBO Fund

Integration von 145 Mitarbeiter*innen an drei Standorten in die Isosport Gruppe

Eisenstadt (OTS) - Isosport ist der kompetente Ansprechpartner für individuelle und innovative Kunststofflösungen. Das Unternehmen mit Standorten in Eisenstadt und Slowenien ist Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Verbundmaterialien für die Ski- und Snowboardindustrie und Qualitätslieferant von Produkten für die Anwendung in den unterschiedlichsten Brachen, von Umwelttechnologie über die Bau- bis hin zur Autoindustrie. Isosport erwarb mit Wirkung vom 30.6.2022 das polnische Unternehmen Novo Tech von Avallon MBO Fund II mit drei Standorten in Polen, Rumänien und Belgien und insgesamt 145 Mitarbeiter*innen. Mit der Akquisition baut Isosport seine führende Rolle und Spezialisierung weiter aus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Novo Tech ist ein führender Produzent von hochqualitativen Kunststoffprodukten. Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten reichen von Schmutzfängern für LKW, Eingangs- bzw. Türmatten, künstlichen Gras- und Schneematten bis hin zu Kunststoffböden zur Anwendung in der Hühner- und Greifvogelzucht. Produziert wird in Polen und Rumänien, in Belgien hat das Unternehmen einen zusätzlichen Vertriebsstandort.

„Wir verfolgen einen klaren Wachstumskurs. Die Diversifizierung des Geschäfts und die Besetzung von strategischen Marktnischen sind dabei von besonderer Bedeutung. Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte, innovative Lösungen an. Mit der Integration von Novo Tech können wir unser Portfolio erweitern und neue Märkte erschließen“, so Isosport Geschäftsführer Karl Mad. „Mit unseren künftig rund 750 Mitarbeiter*innen werden wir unseren Kunden eine noch größere Produktpalette anbieten.“





Über die Novo Tech Gruppe

Novo Tech ist ein führender Hersteller von hochwertigen Kunststoffprodukten. Die Gruppe betreibt zwei Produktionsstätten unter separaten Rechtspersönlichkeiten: Novo Tech Sp. z o.o. mit Sitz in Kostrzyn nad Odrą, Polen und Grass Tech S.R.L. mit Sitz in Oradea, Rumänien. Das Vertriebsteam der Gruppe mit Sitz in Louvain-La-Neuve, Belgien, unterstützt die Produktionswerke mit seinem Vertriebs-Know-how.

Über Isosport

Isosport ist Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Verbundmaterialien für die Ski- und Snowboardindustrie und kompetenter Qualitätslieferant von technischen Folien, Sandwich-Verbundplatten, Faserverbundmaterialien und Tennissaiten. Das Tochterunternehmen ISOKON in Slowenien ist auf die Produktion von extrudierten und gepressten Thermoplasten für die unterschiedlichsten Industrien, wie z.B. Lebensmittel, Automobil und Maschinenbau, spezialisiert. Der Fokus des Unternehmens liegt auf innovativen Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Durch Qualität, Service und Innovation hat sich Isosport als geschätzter Entwicklungspartner und strategischer Lieferanten etabliert. Dabei nutzen die rund 600 qualifizierten Mitarbeiter*innen das seit vielen Jahrzehnten in der Skiindustrie erworbene Knowhow auch dazu, neue Märkte zu erschließen.

Über Avallon MBO Fund

Avallon MBO ist ein erfahrener und zuverlässiger Investor im Bereich Management-Buyout. Seit 25 Jahren führt Avallon MBO gemeinsam mit Managern Investitionen in Polen und den MOE-Ländern durch. Avallon hat sich bisher an über hundert Transaktionen beteiligt, wobei sich der Gesamtwert der für Investitionszwecke aufgebrachten Mittel auf über 300 Millionen Euro beläuft. Das Portfolio von Avallon umfasst sechs weitere Unternehmen: Hortimex, Clovin, Norlys, Globema (AVALLON MBO Fund III) und Wosana, EDC Expert, Marketplanet (Avallon MBO Fund II). Für weitere Informationen: www.avallon.pl/en/

Rückfragen & Kontakt:

Mira Leodolter

Gaisberg Consulting GmbH

Mobil: +43 664 88 10 45 81

Mail: mira.leodolter @ gaisberg.eu