ÖAAB Wien Landestag: Hannes Taborsky als neuer Landesobmann gewählt

Wien (OTS) - Am 30. Juni fand der 26. ordentliche Landestag des Wiener ÖAAB statt. In der Ankerfabrik versammelten sich knapp 200 Delegierte, sowie Gäste zur Wahl des neuen Teams. Der Wiener ÖAAB ist die größte Teilorganisation der Wiener Volkspartei und ist deren Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenvertretung.

Unter dem Motto: „Sicherheit.Wohlstand.Zukunft.“ fanden sich auch zahlreiche Vertreter der Bundes- und Landespolitik zum Landestag ein, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundesministerin Caroline Edtstadler, sowie der Landesobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer.

Der Penzinger Hannes Taborsky wurde als neuer Landesobmann des Wiener ÖAAB gewählt. Taborsky übernimmt damit die Obmannschaft von Karl Nehammer, der im Mai als neuer Bundesparteiobmann der Volkspartei gewählt worden ist.

In seiner Antrittsrede unterstrich Hannes Taborsky die Leistungen der Bundesregierung in diesen herausfordernden Zeiten ein. Gleichzeitig sparte er auch nicht an Kritik an der Wiener Stadtregierung: „Als Gemeinderat bin ich tagtäglich mit dem Fehlverhalten der rot-pinken Stadtregierung konfrontiert“, so Hannes Taborsky und weiter: „Sei es in der Sicherheits- und Integrationspolitik, im Bildungsbereich oder Verkehr wie beim Parkpickerl: Die Wiener Stadtregierung entlastet die Wiener und Wienerinnen nicht, sondern belastet sie zusätzlich mit immer höheren Gebühren Abgaben und immer neuen Verordnungen.“

Er sei überzeugt, dass der Wiener ÖAAB die besseren Ideen für diese Stadt habe und freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Team so der neu gewählte Obmann Taborsky abschließend.

