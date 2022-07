Neues Vorstandsteam für APK

Eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt.

Wien (OTS) - Betriebliche Altersvorsorge ist wichtiger denn je. Mit dem neuen Vorstandsteam – Mag. Beate Wolf und Mag. Manfred Brenner stehen ab Juli dieses Jahres zwei anerkannte ExtpertInnen an der Spitze der APK Pensionskasse. Beide wollen diese in den nächsten Jahren weiterentwickeln und Betriebliche Altersvorsorge mit neuem Schwung akzentuieren.

Mit den scheidenden APK Vorständen Mag. Christian Böhm und Mag. Alfred Ungerböck geht eine über ein viertel Jahrhundert andauernde Ära von nationalem und internationalem Fachwissen in Sachen Betrieblicher Altersvorsorge in Pension. „Wir freuen uns, mit dem neuen Vorstandsteam ausgewiesene Experten in Sachen Betrieblicher Altersvorsorge gewonnen zu haben und übergeben die Staffel gerne an die jüngere Generation.“, so Mag. Böhm. „Mit Frau Mag. Beate Wolf bringen wir neue Tatkraft in unsere APK Pensionskasse, mit Herrn Mag. Brenner, der sich aus seiner Rolle als Asset Management Chef in diese Position entwickelt hat, wissen wir, worauf wir vertrauen können.“, so Mag. Alfred Ungerböck.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Vorständin in der APK. Mein Ziel für die kommenden Jahre wird sein, das Unternehmen im Bereich Digitalisierung, Kundenservice und Prozesse voranzutreiben“, so Beate Wolf.

„Mit einer guten Performance die APK Pensionskasse als präferierten Ansprechpartner im Bereich Betrieblicher Altersvorsorge weiter zu entwickeln, wird mir auch in Zukunft viel Freude bereiten“, so Manfred Brenner.

Als gemeinsames Ziel definiert das neue Vorstandsteam eine nachhaltige Unternehmensführung mit moderner Unternehmenskultur. „Wir sehen uns als kleiner Thinktank, der in Zukunft auch mit neuen Ideen im Bereich Betrieblicher Altersvorsorge aufzeigen und sich positionieren möchte.“





Über APK Gruppe

Die APK Gruppe ist ein Komplettanbieter im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge mit Standorten in Wien und Linz. Sie betreut über 600.000 Kundinnen und Kunden und verwaltet dabei über sechs Milliarden Euro an Kapital.

Solide und sichere Eigentümerstruktur: Rund zwei Drittel der Anteile an der APK Gruppe stehen im Eigentum von österreichischen Industrieunternehmen, welche die Beteiligung auch im Interesse ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen. Rund ein Drittel gehört öffentlichen Einrichtungen, die ebenso penibel auf eine sichere Veranlagung der Gelder achten.

