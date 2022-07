Österreichweites KlimaTicket – Ab heute: Dreizehntes Monat kostenlos dazu

Klimamonat-Aktion gilt für Neukund:innen und bei Verlängerung – Gewessler: „Schützt vor der Teuerung“

Wien (OTS) - Wer ab heute ein österreichweites KlimaTicket kauft, kann damit dreizehn statt zwölf Monate alle Öffis in ganz Österreich nutzen – ohne zusätzliche Kosten. Die Aktion unter dem Titel Klimamonat gilt von Juli bis Ende Dezember 2022. Für treue Kund:innen, die bereits ein österreichweites KlimaTicket haben und es nach einem Jahr verlängern, gilt die Aktion sogar bis Ende Juni 2023. „Das kostenlose Klimamonat ist ein schneller und unkomplizierter Schutz vor der Teuerung“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Seit der Einführung im Oktober letzten Jahres wurden über 168.000 KlimaTickets verkauft.



Mit dem KlimaTicket ist man für 1.095 Euro im Jahr in allen Öffis österreichweit unterwegs. Das dreizehnte Monat bedeutet somit eine Ersparnis von knapp über 91 Euro. Bei den rabattierten Tickets für Jugendliche, Senior:innen und Menschen mit Behinderung für 821 Euro bringt das Klimamonat eine Ersparnis von knapp über 68 Euro. Beim österreichweiten KlimaTicket Familie für 1.205 Euro sind es knapp über 100 Euro. Die Aktion gilt auch bei Ratenzahlung, in diesem Fall wird dreizehnmal der anteilig verringerte Betrag abgebucht.



SERVICE: Alle Infos zum KlimaTicket finden Sie unter www.KlimaTicket.at.



