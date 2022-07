Gemeinsam Zukunft bauen

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE ZUKUNFT feiert 70-jähriges Jubiläum

Wien (OTS) - Seit dem Gründungsjahr 1952 ist es das Bestreben der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE ZUKUNFT, leistbares Wohnen nach hochqualitativen Standards zu ermöglichen. Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft bauen“ feierte die SCHÖNERE ZUKUNFT mit rund 200 Gästen, darunter zahlreiche Ehrengäste und Vertreter aus Wirtschaft und Politik, am 30. Juni 2022 das 70-Jahr-Jubiläum. Die Veranstaltung stand nicht nur unter dem Ehrenschutz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sondern lukrierte auch 5.045 € an Spenden für Licht ins Dunkel für die Region.



70 Jahre SCHÖNERE ZUKUNFT: Um diesen ausgesprochenen Erfolg der vergangenen Jahre zu feiern, lud das gemeinnützige Wohnbauunternehmen langjährige Partner aus Architektur, Politik, Ingenieurs- und Bauwesen zu einer gebührenden Jubiläumsveranstaltung in die GARTEN TULLN ein. Dir. Mag. Raimund Haidl, Geschäftsführer der SCHÖNEREN ZUKUNFT, begrüßte die rund 200 Gäste persönlich und ging in seinen Willkommensworten sowohl auf die Historie als auch auf die zukunftsweisenden Visionen für die nächsten Jahre ein. Daran anschließend ließ es sich selbstverständlich auch der Aufsichtsrat, vertreten durch Dr. Josef Schmidinger und Prof. Dr. Günter Tschepl, nicht nehmen, Glückwünsche auszusprechen. Dir. Manfred Damberger, Obmann der GBV-Landesgruppe Niederösterreich und Obmann der ARGE Wohnen und ARGE Eigenheim Niederösterreich, schloss sich diesen Glückwünschen ebenfalls an. Schließlich folgte die Festrede von Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Mit der blau-gelben Wohnstrategie verfolgen wir ein klares Ziel: Wohnen muss für unsere Landsleute leistbar bleiben. Der gemeinnützige Wohnbau in Niederösterreich ist ein starker Konjunkturmotor. Wir schaffen dadurch 30.000 Arbeitsplätze jährlich und lösen ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro im ganzen Land aus. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern“, erklärt Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger.



Gemeinnützigkeit und Humanität: Spenden statt schenken

Als gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft stand für die SCHÖNERE ZUKUNFT im Rahmen des 70-Jahr-Jubiläums auch das Karitative im Vordergrund. Geschäftsführer Dir. Raimund Haidl konnte im Rahmen der Jubiläumsfeier einen Spendenscheck in der Höhe von 5.045 € an Licht ins Dunkel für die Region überreichen. Die Gäste wurden vorab ausdrücklich darum gebeten, von traditionellen Jubiläumsgeschenken abzusehen. Stattdessen war es der Wunsch der SCHÖNEREN ZUKUNFT, auf das eigens eingerichtete Spendenkonto einen angemessenen Beitrag zu spenden, um die Projekte der humanitären Hilfskampagne zu unterstützen. Den Abschluss des offiziellen Festakts bildete die Vorstellung des Teams der SCHÖNEREN ZUKUNFT sowie die Dankesworte von Geschäftsführer Dir. Raimund Haidl: „Ich bin stolz auf das, was das gesamte Team der SCHÖNEREN ZUKUNFT in den vergangenen Jahren geleistet hat. Seit 15 Jahren ist es mir als Geschäftsführer wichtig, dass wir Topqualität zu leistbaren Preisen anbieten können.“ Im Zuge seiner Ansprache gab Haidl auch bekannt, dass er sich aus der operativen Geschäftsführung zurückzieht, dem Unternehmen jedoch weiterhin als Berater zur Seite steht. Trotz seines Abschieds freute sich Haidl, bereits seine Nachfolger, Dipl.-Ing. Stefan Haertl und Dr. Emanuel Obentraut, im Zuge der Feierlichkeiten vorzustellen und ist davon überzeugt, dass die neuen Kollegen das Unternehmen weiterhin erfolgreich leiten werden. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war auch das Exklusiv-Konzert von Andy Lee Lang mit Band, das für die musikalische Untermalung der Feierlichkeit sorgte.





Über die SCHÖNERE ZUKUNFT

Die Wohn- und Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE ZUKUNFT wurde im Jahr 1952 in Tirol als Werkswohnungsbaugesellschaft m.b.H. der Textil AG, vormals J. Paravicini in Landeck gegründet. Nach der noch im Gründungsjahr erfolgten Zuerkennung der Gemeinnützigkeit firmiert sie seit 1954 als gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. SCHÖNERE ZUKUNFT (www.schoenerezukunft.at). In den vergangenen sieben Jahrzehnten wurden rund 10.000 geförderte Miet- und Eigentumswohnungen, Reihenhäuser, Stellplätze und Garagen von der SCHÖNEREN ZUKUNFT errichtet. Seit 2002 unterhält das Unternehmen seinen Firmensitz in St. Pölten sowie ein Stadtbüro in Wien und zählt heute zu den führenden gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften in Niederösterreich. Die SCHÖNERE ZUKUNFT verwaltet mit 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 7.700 Wohneinheiten. Im Jahr 2021 belief sich die Bilanzsumme der SCHÖNEREN ZUKUNFT auf über 655 Mio. Euro. In der „Amtszeit“ von Mag. Haidl wurde das Bauvolumen von rund 20 Mio. Euro auf über 41 Mio. Euro verdoppelt, das Eigenkapital von rund 46 Mio. Euro auf 125 Mio. Euro beinahe verdreifacht.



