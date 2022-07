oekostrom AG-Kapitalerhöhung 2022: 12,6 Mio. Euro für erneuerbare Energie

Wien (OTS) - Die oekostrom AG, Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin, hat 12,6 Mio. Euro für die Beschleunigung der Energiewende eingeworben und damit die größte Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen. Von 5. Mai bis 3. Juni haben Bestandsaktionär:innen und Bezugsberechtige rund drei Viertel der verfügbaren Aktien gezeichnet. Weitere 3,6 Mio. Euro wurden innerhalb von nur zehn Tagen über die Technologie der Crowdinvesting-Plattform CONDA von neuen Investor:innen eingeworben. In Folge des Erreichens des maximalen Angebotsvolumens hat der Vorstand der oekostrom AG beschlossen, das Angebot vorzeitig zu beenden. Die oekostrom AG konnte die Anzahl ihrer Aktionär:innen auf mehr als 3.000 steigern und ist damit eine der größten Bürgerbeteiligungsgesellschaften im erneuerbaren Energiebereich.



„Immer mehr Menschen wollen sich an der Energiewende beteiligen und bekommen bei uns die Möglichkeit, ihr Geld ökologisch sinnvoll und ökonomisch attraktiv einzusetzen“, so das oekostrom AG-Vorstandsduo Ulrich Streibl und Hildegard Aichberger. Das zeigt auch die deutlich breitere Beteiligung: Die Ökostrom-Pionierin konnte knapp 1.000 neue Aktionär:innen dazugewinnen.



Junge Aktionär:innen treiben Trend zu nachhaltigen Investments

Die oekostrom AG freut sich über den Trend in Richtung nachhaltige Geldanlagen: „Unsere Bestandsaktionär:innen vertrauen seit vielen Jahren in das Unternehmen, das Management und unsere Ziele. Unser Auftrag lautet seit 1999: den Energiemarkt in Österreich noch nachhaltiger zu gestalten! Zugleich freut es uns, dass sich unter den neuen Aktionär:innen auch viele junge Menschen unserer Mission anschließen, Österreich mittels grüner Investments zu dekarbonisieren“, erklärt Ulrich Streibl, Finanzvorstand und Vorstandssprecher der oekostrom AG.



So ist auch jetzt eine Beteiligung möglich

Wer nach dem Ende der Kapitalerhöhung Aktionär:in der oekostrom AG werden möchte, hat jederzeit die Möglichkeit, Aktien von verkaufsbereiten Bestandsaktionär:innen über den Handelsplatz des Unternehmens auf aktie.oekostrom.at zu erwerben. Mit einem E-Mail an investieren @ oekostrom.at können sich Interessierte darüber hinaus registrieren lassen, um rasch über weitere mögliche Kapitalmaßnahmen oder Projektbeteiligungen informiert zu werden.



Wachstumsprojekte der oekostrom AG

Mit den Einnahmen der größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte sollen der Wind- und Photovoltaik-Kraftwerkspark in Österreich und den Nachbarländern von 60 auf 100 MW ausgebaut und die Kund:innenanzahl von 90.000 auf 150.000 gesteigert werden.

Hildegard Aichberger, im Vorstand für Marketing und Vertrieb verantwortlich, dazu: „Wir sind in der einzigartigen Position, als Bürgerbeteiligungsgesellschaft das österreichische Energiesystem demokratischer zu gestalten. Nicht nur alle unsere Aktionär:innen, auch alle Kund:innen, die bei uns erneuerbare Energie beziehen, leisten einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz.“



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien dar. Die gegenständlichen Aktien sind bereits platziert worden.



Rückfragen & Kontakt:

DI Gudrun Stöger

PR, IR & Kommunikation

oekostrom AG

E: presse @ oekostrom.at

M: 0676-75 45 995

www.oekostrom.at