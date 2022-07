Solitaire Advisory gründet eigene Academy und bietet künftig Weiterbildungen im Bereich der Sicherheit an

Berlin (ots) - Ziel der zum 1. Juli 2022 startenden Solitaire Academy ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster Bereiche in sicherheitsrelevanten Themen zu schulen und weiterzuentwickeln. "Mit der Solitaire Academy tragen wir der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Weiterbildung mit Sicherheitsbezug Rechnung", so Dr. Christoph Eichel, Vorsitzender der Geschäftsführung von Solitaire Advisory. "Im Fokus unserer Weiterbildungstätigkeiten stehen die Vermittlung von Methodenkompetenz, Wissenstransfer und Sensibilisierung für sicherheitsrelevante Sachverhalte, basierend auf den langjährigen Erfahrungen unserer eigenen Sicherheitsexperten."

Gerade in den vergangenen Monaten sind für deutsche Unternehmen neue und unvorhersehbare Risken entstanden -nicht zuletzt getrieben von der Pandemie, dem Rohstoffmangel, den Lieferkettenproblemen und dem Krieg in der Ukraine. "Sicherheit in sämtlichen Bereichen des Unternehmens wird damit zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil. Nur wer Mitarbeiter, IT-Infrastruktur, Lieferketten bis hin zu den eigenen Büros und Produktionsanlagen wirksam schützen kann, bleibt für Kunden, Arbeitsmarkt und Investoren weiterhin attraktiv", so Dr. Christoph Eichel.

In insgesamt drei Bereichen vermitteln die Experten von Solitaire Advisory künftig state-of-the-art Wissen zu sicherheitsrelevanten Themen: Cyber Security für digitale Risiken, Security Management für Verantwortliche und Unternehmensentscheider sowie Operational Security für die unmittelbare Abwehr krimineller Angriffe. Die Trainings werden sowohl digital als auch in Präsenzveranstaltungen abgehalten, dauern von einem bis hin zu fünf Tagen und werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Unternehmen, die unabhängig von ihrer jeweiligen Branche mit gezielter Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter einen Wettbewerbsvorteil durch Sicherheit erzielen und dauerhaft sichern möchten.

Weitere Details und Kursübersichten unter: www.solitaireadvisory.com/academy

