Ankündigung: Internationaler Konferenz "Free Iran", 23.-24. Juli 2022

Größte Versammlung der iranischen Opposition mit internationalen politischen Würdenträger

Wien (OTS) - Der jährliche internationale Gipfel der iranischen Opposition findet dieses Jahr am 23. und 24. Juli statt. Neben Frau Maryam Rajavi, gewählte Präsidentin des nationalen Widerstandsrats Irans (NWRI) werden zahlreiche hochrangige Politiker aus Europa, den USA und anderen Ländern eine Rede halten. Die Gipfelkonferenz wird, wie in den letzten beiden Jahren, hybrid in Form einer großen Online-Konferenz und Kundgebungen in mehreren Städten stattfinden. Unter anderem ist eine große Kundgebung in Berlin geplant, wo letztes Jahr mehrere Tausend Teilnehmer demonstrierten.

Am letztjährigen „Free Iran“ Weltgipfels, der vom 10-12.Juli 2021 stattfand, nahmen mehr als 1000 politische Würdenträger und Mitglieder von Delegationen, die unter anderem die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union und die arabische Welt vertraten, teil. Unter den Rednern in 2021 waren ehemaliger US-Außenminister Mike Pompeo; ehemaliger demokratischer Vizepräsidentschaftskandidat Joe Lieberman; 30 amtierende US-Kongressabgeordnete aus beiden Parteien, darunter Ben Cardin, Bob Menendez, Ted Cruz, Roy Blunt und Kevin McCarthy; slowenischer Ministerpräsident Janez Janša; ehemaliger kanadischer Premierminister Stephen Harper; frühere Präsidentin des Deutschen Bundestages Rita Süssmuth; Zamaswazi Dlamini-Mandela, Menschenrechtsaktivistin und Enkelin des verstorbenen Nelson Mandela; früherer Premierminister von Algerien Sid Ahmad Ghozali und russischer Oppositionspolitiker und früherer Schachweltmeister Garry Kasparov.

Der diesjähriger „Free Iran“ Gipfel steht im Zeichen des Regimewechsels und der demokratischen Alternative.

Die soziale Lage im Iran hat sich deutlich verschärft: fast täglich finden Proteste und Streiks in verschiedenen Städten statt und die Widerstandseinheiten sind landesweit noch aktiver geworden.

Bei den Atomgesprächen ist aufgrund von Verstößen und Täuschungsversuche des iranischen Regimes noch keine Einigung erzielt worden.

Die rechtskräftige Verurteilung eines in Wien akkreditierten iranischen Diplomaten, der einen vereitelten Bombenanschlag auf den Jahresgipfel der iranischen Opposition in Paris im Jahr 2018 geplant hatte, war ein großer Rückschlag für das Mullah-Regime und seine diplomatischen Beziehungen mit der EU.

Das Organisationskomitee des „Free Iran 2022“ Weltgipfels lädt alle Menschen, die Interesse an einem demokratischen Wechsel im Iran haben, zum diesjährigen Event ein.

Für nähere Informationen für Interessierte aus Österreich bitten wir um Kontaktaufnahme.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ehsan Ayatollahi

Tel: +43 69914054869