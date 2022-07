DAS ERSTE ZEUGNIS ÖSTERREICHS

Früher geht's echt nicht: "Traumzeugnis“ an der 10er HAK

Nach einem erfolgreichen, aber auch intensiven Schuljahr bekamen die Schüler*innen der 4CK (HAK4you - www.bhakwien10.at) als erste Klasse Österreichs Ihr Jahreszeugnis Punkt Mitternacht!



Nach einem coolen Abend beim schuleigenen Musical und viel Applaus für die tolle Leistung der Schüler*innen und Lehrkräfte ging es direkt in den gemütlichen Schulhof, wo sich bei Team-Spielen, Tischtennismatch und guten gemeinsamen Gesprächen die 20 Teilnehmer*innen gut unterhielten und zusammen mit Klassenvorstand Mag. Bettina Graf erfolgreiche Ziele für das kommende Maturajahr festlegten.



Um Mitternacht ließ es sich Direktor Mag. Jörg Hopfgartner nicht nehmen, persönlich die Zeugnisse aus dem Safe zu holen, um die Schüler*innen direkt um 00:00 mit dem "ersten Zeugnis Österreichs" zu überraschen! Auch Schulmaskottchen "StreBÄR" war mit dabei!



Wann dann das Licht im Turnsaal ausging, der anlässlich der netten Aktion als Nachtquartier diente, wird nicht verraten...



Wir wünschen allen Schüler*innen und Mitarbeiter*innen an den Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland SCHÖNE FERIEN!



