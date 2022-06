Salzburg AG: Generaldirektor Leonhard Schitter verlässt mit Ende 2022 das Unternehmen und wechselt zur Energie AG Oberösterreich

Salzburg (OTS) - In der heutigen Aufsichtsratssitzung der Energie AG Oberösterreich wurden die personellen Weichen für das Unternehmen gestellt. Leonhard Schitter wurde heute im Zuge der Aufsichtsratssitzung mit Wirksamkeit 1. Jänner 2023 als neuer Vorstand bestellt, er wird als neuer Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich auch die Funktion des Vorsitzenden des Vorstandes übernehmen.

„Durch den Wechsel von Generaldirektor Leonhard Schitter in die Energie AG verlieren wir im Unternehmen einen erfolgreichen Manager und ausgewiesenen Experten in der Energiewirtschaft. Seit Anbeginn seiner Tätigkeit in der Salzburg AG hat es Leonhard Schitter verstanden, die Salzburg AG hin zu einem erfolgreichen, innovativen Technologieunternehmen und verlässlichen Partner in wesentlichen infrastrukturellen Bereichen (Mobilität, Energie, Telekommunikation, Tourismus) weiter zu entwickeln. Ich bedanke mich bei ihm für sein langjähriges Engagement, seinen Einsatz und die stets ausgezeichnete Zusammenarbeit. Ich respektiere natürlich die persönliche Entscheidung von Leonhard Schitter und wünsche ihm alles Gute, viel Erfolg und Freude für die neue berufliche Herausforderung. Wir werden unsere gute und konstruktive Zusammenarbeit auch auf anderer Ebene weiterhin fortsetzen, da Leonhard Schitter künftig als Aktionärsvertreter der Energie AG im Aufsichtsrat der Salzburg AG vertreten sein wird. Wir werden nun zügig den Prozess der Nachbesetzung im Rahmen einer Ausschreibung festlegen, diesbezüglich wird zeitnah eine entsprechende Aufsichtsratssitzung stattfinden“, so Landeshauptmann und AR-Vorsitzender Wilfried Haslauer in einer ersten Reaktion.

Rückfragen & Kontakt:

Land Salzburg

Mag. Franz Wieser, MBA

Chefredakteur und Pressesprecher des Landes Salzburg

+43 662 80 42- 2156, +43 664/3943735

redaktion @ salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at