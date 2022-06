Radio Arabella OÖ-Gesellschafter Philipp Kaufmann dankt scheidendem Geschäftsführer Wolfgang Struber für seinen unermüdlichen Einsatz

Linz (OTS) - Radio Arabella OÖ-Mitgesellschafter Philipp Kaufmann dankt Wolfgang Struber für seine fantastische Arbeit bei Radio Arabella und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe, der Geschäftsführung des Fachbereiches „Medien“ der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH.

„Mit Wolfgang Struber verliert Radio Arabella einen österreichischen Medienpionier, der Radio Arabella, insbesondere in Oberösterreich, zu dem gemacht hat, wofür es heute steht: Einen der unterhaltsamsten und erfolgreichsten Privatradiosendern in Österreich. Ich danke Wolfgang Struber zudem, dass er mir als ehemaligem Kommilitonen die Chance gab, als Unternehmer einzusteigen, als Gesellschafter zu fungieren und am Aufbau von Radio Arabella mitzuwirken. Ich freue mich aber auch persönlich mit der langjährigen Geschäftsführerin von Radio Arabella OÖ und NÖ, Birgit Steurer, die nun auch die Geschäftsführung von Radio Arabella Wien übernimmt. Steurer ist eine absolute Medienexpertin, hat Radio Arabella OÖ zum Erfolg geführt und wird diesen Weg auch in Wien fortsetzen. Mit der Übergabe des Zepters an Birgit Steurer ist Radio Arabella daher in großartigen Händen und perfekt gerüstet für die kommenden Jahre.“

